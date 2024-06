La Selección Argentina le ganó 1-0 a Chile en el segundo partido del Grupo A en la Copa América. Tras un encuentro muy trabado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la palabra de Lionel Scaloni en conferencia de prensa fue muy esperada y el director técnico sorprendió a todos con un divertido cruce con un periodista.

Tras algunas preguntas de análisis del juego, los cambios y el estado físico de Lionel Messi, le tocó el turno al reportero Ezequiel Suárez de Diario Compromiso de Dolores, provincia de Buenos Aires. El reportero bonaerense suele estar presente en todas las conferencias de la Selección Argentina y Scaloni le cortó la pregunta al escuchar el nombre.

“Vos me escribiste un mensaje, ¿cómo tenés mi número? Ahora que te veo la cara, ¿quién te pasó mi teléfono? Ja”, preguntó el entrenador argentino un poco en broma, pero un poco en serio.

El periodista respondió con rapidez, pero el DT siguió en la misma tónica: ”¿Un amigo en común? No tiene que pasarte el teléfono. No, normalmente no contesto, con todo respeto. Ahora sí”.

Esta situación no pasó de un divertido intercambio que Scaloni llevó con gracia y que quedó como una de las perlitas de su conferencia.

"ME ESCRIBISTE UN WHATSAPP, EH. ¿CÓMO TENÉS MI NÚMERO? ¿QUIÉN TE PASÓ MI TELÉFONO? 😂



La pregunta de Scaloni a un periodista en plena conferencia de prensa. pic.twitter.com/rzjgYnNS3B — TyC Sports (@TyCSports) June 26, 2024

Posteriormente, el entrenador respondió la consulta del cronista dolorense, quien le pidió un análisis del partido y destacó su "tranquilidad" en medio de un partido complejo.

"Siempre dicen que estoy tranquilo, pero estuve un poquito más tenso de lo normal, porque el partido estaba lindo. Normalmente mantengo una cierta conducta en algunos momentos, por ahí incluso se lo dije al árbitro que tiene que entenderlo y me dijo que no había problema", dijo el oriundo de Pujato.

"El primer tiempo para mí fue bueno, hasta el minuto 10, 12, 15, el partido no había empezado prácticamente. Ellos estaban ahí a la espera, nosotros estábamos monitoreando cómo estaba el partido y, poco a poco, creo que fuimos encontrando nuestro juego y terminamos de la mejor manera el primer tiempo", analizó Scaloni.

"El segundo tiempo creo que también fue bueno hasta el minuto 25, 30, donde nosotros ya teníamos que decidir qué cambios hacer, porque la idea era ganar el partido. Y a partir de ahí creo que el equipo tardó unos minutos en acomodarse y bueno, fueron las dos situaciones de ellos. Y luego volvimos otra vez a retomar el control nosotros. Así que al final creo que es un partido para estar contentos", contestó.

Durante la rueda de prensa, el entrenador campeón del mundo también respondió la pregunta de Ezequiel Guisone, de Diario El Norte de San Nicolás, quien le pidió a Scaloni que brinde un balance del funcionamiento del mediocampo argentino y que ofrezca una reflexión de la destacada actuación del arquero Emiliano 'Dibu' Martínez.

“Bueno, vimos a Enzo Fernández que estaba bien, que se está recuperando y le dimos la oportunidad de jugar. Creíamos que era importante que hoy juegue porque seguramente lo necesitamos para los siguientes partidos. Y cuanto antes lo tengamos, mejor. Podíamos haber esperado un partido más, pero... Y podía haber jugado Leandro Paredes de cinco también, pero elegimos a Alexis Mac Allister en este caso porque habían jugado juntos con Perú, Alexis y Enzo en Lima y nos había gustado. Son decisiones que uno va tomando en base a lo que busque del equipo, pero tenemos también a Leandro que ha hecho un buen partido el otro día y que hoy no jugó y que puede salir en cualquier momento. Así que en cuanto a eso estamos bien”, señaló el DT.

"Y la reflexión de 'Dibu' es lo que decís vos, al final los arqueros es un problema cuando no tienen trabajo y tienen que estar siempre atentos a lo que te pueda llegar a pasar y nos salvó ahí en dos ocasiones y bienvenido sea, la verdad que estamos contentos con él", concluyó.

Después del segundo triunfo de la Albiceleste en esta nueva edición de la Copa América y asegurarse la clasificación a cuartos de final, la Selección Argentina enfrentará a Perú por la tercera fecha del Grupo A en busca de quedarse con el primer puesto de su zona. El encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 29 de junio desde las 21.00 en el Hard Rock Stadium, de Miami.