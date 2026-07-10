La Selección argentina busca dar un nuevo paso en el Mundial 2026 y, mientras Lionel Scaloni termina de definir el equipo para enfrentar a Suiza, la provincia de Buenos Aires vuelve a tener un fuerte protagonismo dentro de la Scaloneta.

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De cara al duelo de este sábado desde las 22.00 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas, siete futbolistas bonaerenses aparecen entre las alternativas para ser titulares: Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

El entrenador campeón del mundo todavía mantiene algunas dudas después de la sufrida victoria ante Egipto en octavos de final, pero varios jugadores ganaron terreno en los entrenamientos previos al cruce con el seleccionado europeo.

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Los bonaerenses que pueden estar ante Suiza

Emiliano “Dibu” Martínez (Mar del Plata)

El arquero marplatense es una pieza indiscutida para Scaloni. Desde su aparición en el ciclo previo al Mundial de Qatar se convirtió en uno de los grandes referentes del equipo y volverá a ser titular bajo los tres palos ante Suiza.

Gonzalo Montiel (González Catán, La Matanza)

El lateral derecho volvió a meterse en la consideración del entrenador después de su ingreso ante Egipto. Montiel fue clave en la remontada al asistir a Lionel Messi en el gol del empate y ahora compite con Nahuel Molina por quedarse con el puesto desde el arranque.

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Nicolás Tagliafico (Rafael Calzada, Almirante Brown)

El defensor aparece como una de las variantes para regresar al equipo titular. Su ingreso ante Egipto le dio mayor profundidad al sector izquierdo y Scaloni valora su experiencia en partidos decisivos.

Rodrigo De Paul (Sarandí, Avellaneda)

Uno de los jugadores más importantes del ciclo Scaloni. Su despliegue, intensidad y capacidad para cubrir espacios lo transformaron en una pieza habitual del mediocampo argentino y todo indica que estará desde el inicio ante Suiza.

Leandro Paredes (San Justo, La Matanza)

Fue uno de los futbolistas que más creció después del partido ante Egipto. Su ingreso le dio equilibrio al equipo, mejor circulación de pelota y además protagonizó una recuperación clave en el tramo final del encuentro.

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Enzo Fernández (San Martín)

El mediocampista es otro de los nombres habituales dentro del equipo titular. Su capacidad para recuperar, asociarse con sus compañeros y llegar al área rival lo mantiene como una de las piezas importantes para Scaloni.

Lautaro Martínez (Bahía Blanca)

El delantero pelea por un lugar en el ataque junto a Julián Álvarez para acompañar a Lionel Messi. Su potencia, presión sobre la salida rival y capacidad goleadora son argumentos que el cuerpo técnico analiza para el duelo ante Suiza.

El entrenador brindará esta tarde una conferencia de prensa y luego encabezará el último entrenamiento antes del encuentro ante Suiza, una instancia en la que podría dar alguna señal sobre el equipo que buscará el pase a semifinales.

Argentina llega a esta instancia luego de superar a Cabo Verde en los 16avos de final y de protagonizar una remontada ante Egipto en octavos, donde ganó 3-2 después de estar dos goles abajo.

Suiza, por su parte, avanzó hasta los cuartos de final luego de terminar como líder de su grupo. En los 16avos de final superó a Argelia por 2-0, mientras que en octavos eliminó a Colombia por penales después de igualar sin goles durante los 120 minutos de juego.

La probable formación de Argentina

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Argentina vs. Suiza

Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas)

Hora: 22.00 (Argentina)

Árbitro: Joao Pinheiro (Portugal)

TV: TV Pública, TyC Sports, DSports, Telefe y Disney+ Premium.