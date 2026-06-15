A horas del estreno de la Selección argentina en el Mundial 2026 frente a Argelia, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa junto a Nicolás Otamendi en la que analizó al rival, se refirió al estado físico de Lionel Messi y Julián Álvarez, y dejó abierta la incógnita sobre el esquema táctico que utilizará en el debut.

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El entrenador campeón del mundo evitó cualquier exceso de confianza y advirtió sobre las dificultades que puede presentar el conjunto africano.

“Es un rival similar a Marruecos. Juega bastante parecido, con grandes jugadores y un buen entrenador. Hace jugar muy bien a su equipo”, sostuvo Scaloni, quien incluso citó el empate entre Brasil y Marruecos y la igualdad de España frente a Cabo Verde como ejemplos de la paridad que existe en el fútbol internacional.

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“Ya hemos visto con España que no hay rival fácil. Argelia nos preocupa porque es un buen equipo y tiene jugadores de gran nivel. Es una buena prueba, aunque sabemos que no es definitiva”, agregó.

Respecto a la conformación del equipo, el técnico aclaró que no tiene bajas por lesión y que la principal dificultad pasa por la gran cantidad de futbolistas de jerarquía disponibles.

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“Siempre he tenido dificultad por el nivel de jugadores que tiene la Selección. No hay ninguno lesionado. Vamos a ver hoy a Nico Tagliafico si trabaja con el grupo, pero estarían todos. El inconveniente fue dejar afuera a jugadores que son grandes futbolistas”, explicó.

Uno de los momentos más esperados de la conferencia estuvo relacionado con Lionel Messi. Scaloni destacó la importancia del capitán y aseguró que llega en buenas condiciones al debut mundialista.

“Todo el mundo quiere verlo jugar dentro de una cancha. Es lo que genera, no solo en los argentinos. Siempre fue fundamental y se lo ve bien”, afirmó.

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También llevó tranquilidad sobre la situación de Julián Álvarez, quien venía de atravesar una molestia física.

“Tuvo un problema en el tobillo. Lo hemos estado cuidando y está bien. Ha dado resultado la recuperación y para mañana está disponible”, confirmó.

En cuanto a la estrategia para enfrentar a Argelia, Scaloni reconoció que durante los entrenamientos trabajó diferentes alternativas tácticas, incluida la posibilidad de utilizar una línea de tres defensores.

“Siempre probamos variantes. Son situaciones que se pueden dar en el inicio o durante el partido. La esencia del equipo será la misma. No cambia jugar con dos o tres centrales. Estamos evaluando las opciones”, concluyó.

La Selección argentina iniciará su camino en el Mundial 2026 con la expectativa de comenzar con un triunfo y dar el primer paso hacia la clasificación a la siguiente fase.