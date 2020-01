Por Walter Albarracín

La diputada nacional (MC) de Izquierda Socialista en el FIT-Unidad, Mónica Schlotthauer, volvió a su trabajo en el sector de limpieza en la estación Once del Ferrocarril Sarmiento donde además cumple la función de delegada. Dejó su banca, hace pocos días en diciembre.

"A diferencia de los legisladores del PJ, PRO y la UCR, que pasan décadas aferrados a las bancas del Congreso, los del Frente de Izquierda rotan y regresan a sus lugares de trabajo", señalaron desde su espacio. Schlotthauer fue también legisladora bonaerense.

En la sesión del Congreso Nacional donde se votó la emergencia alimentaria en 2019 fue la única que se abstuvo. "La única manera de parar el hambre es cambiar el modelo", había dicho. Es referente de la lista Bordó y de la agrupación "Mujer bonita es la que lucha" y dialogó con LaNoticia1.com

"Estuve un mandato como diputada provincal en el 2016-2017 y después como diputada nacional en el último año. Volví el sábado a la misma estación donde trabajaba a hacer las mismas funciones que estaba haciendo: por un lado, el trabajo de limpieza de trenes y andenes y, por el otro lado, delegada gremial del sector limpieza", señaló a este medio.

- ¿Cómo encontraste tu lugar de trabajo?

Con qué problemas. Primero con un recorte salarial generalizado, con malas liquidaciones particularmente en viáticos; con problemas de seguridad e higiene - hoy hubo que clausurar el baño de Haedo -. Hubo compañeros el primer día que trabajé con una picadura general, parece que sarna, y eso habla de que no se desinfectan los vestuarios. Y con demanda de los materiales para el alistamiento de trenes.

Esto sumado a que faltan 4 servicios a Lobos y 5 a Mercedes. Hubo récord de descarrilamientos en todo el sistema, doscientos este año fue el balance en todo el país. Nada ha cambiado, todo está como desde entonces.

- ¿Por qué volviste a trabajar ahí siendo que la Izquierda tiene representación en el Congreso y podrías estar ahí?

Es el programa de la Izquierda socialista y el FIT. Nosotros decimos que los diputados tienen que ganar lo mismo que la media de los trabajadores, porque nos rotamos y no nos atornillamos y se terminó mi rotación.

Yo vuelvo a ser diputada nacional en marzo de 2021 por la rotación. En el mientras tanto volvemos a trabajar, no es que nos quedamos como asesores políticos para seguir trepando.

Volvemos a la trinchera, para nosotros cada puesto es un puesto de lucha. Hay una trinchera que es el poder parlamentario y otra es en los gremios que también es contra el poder político político y gremial. Y los cómplices que tiene que son los que le firman el Pacto social, nos bajaron lo sueldo y nos cambiaron los convenios.

En su momento la izquierda era noticia porque renunciaba a la jubilación de privilegio. Ahora como FIT instalamos que se roten los diputados y que vuelvan a trabajar.

- Hubo un debate estos últimos días sobre el "gasto político" y del congelamiento de sueldos de los legisladores. ¿Cómo ves este mes del gobierno de Fernández?

Es medio verdad y medio mentira. Está mal que los diputados se lleven 250 mil pero, ¿cuánto se llevan las multinacionales? El problema lo tenemos con las multinaciones y los bancos y pareciera que es un problema de diputados. No me cabe la menor duda que levantan la mano para leyes que les llena los bolsillos a las multinacioneales, exportadores, etc.

Está muy mal que digamos el problema es solo los diputados: "La culpa la tiene el perro y también el amo del collar". Son todos esos empresarios que son los que dicen que quieren tal ley de lbertad de exportación, que te endeudes y pagues intereses usurarios.

Está muy mal que los diputados chubutenes o mendocinos voten leyes que permiten que nos saquen el agua y la tierra, está pésimo, habla de los cipayos de la política. ¿Pero el problema se soluciona bajándole el sueldo? Serán más coimeros.

- ¿Tienen negociación paritaria los ferroviarios este año?

Tuvimos una paritaria vergonozosa que terminó en noviembre, no tuvimos ningún aumento en medio de la devaluación.

Vamos a tener ahora un aumento que es retroactivo a diciembre, supuestamente es el 55%, que es la inflación. El gremio la dibuja pero no dan el retroactivo desde marzo, el número va a figurar un 55% pero la plata este año no la recupero.

Es muy factible que el bono no lo cobremos, es para los que tienen brutos inferiores a los 70 mil y nosotros tenemos brutos mayores.