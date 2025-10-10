Este viernes 10 de octubre, Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, destacó en su cuenta de X el movimiento de autos hacia la Costa bonaerense durante el inicio del fin de semana largo. “Más de 2.600 autos pasaron por el peaje de Samborombón rumbo a la Costa argentina durante la última hora, una cifra que iguala al recambio de quincena en pleno verano”, escribió Scioli, resaltando que las familias argentinas se movilizan para disfrutar de los destinos turísticos locales.

Más de 2.600 autos pasaron por el peaje de Samborombón rumbo a la Costa argentina durante la última hora, una cifra que iguala al recambio de quincena en pleno verano.



Las familias argentinas se movilizan para disfrutar el fin de semana largo en los distintos… pic.twitter.com/jkxoT10QXT — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) October 10, 2025

El mensaje generó múltiples reacciones en la red social. Usuarios cuestionaron las cifras y la gestión del turismo:

Hubo también comentarios sarcásticos y memes sobre la comunicación oficial de Scioli, como:

“Camaleón, ¿vos decís que está todo tan bien que la gente se va de vacaciones? Jajajaja, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Seguí navegando en tu lancha” (Claudio Muñoz).

“Dentro de lo que es este gobierno de gusanos, vos y De Loredo compiten por el premio al Arrastrado Mayor. Disfrutá lo que te queda en la Secretaría, porque políticamente después sos un fiambre” (Schlachthof5).

En cuanto al tránsito, entre las 9.00 y las 10.00 de la mañana, la Autovía 2 por Samborombón registró 2.096 vehículos hacia la costa y 310 hacia CABA; por Maipú circularon 924 hacia la costa y 312 hacia CABA. En la Ruta 11, por La Huella, pasaron 1.800 vehículos hacia la costa y 171 hacia CABA.

La Dirección de Vialidad bonaerense mantiene restricciones para camiones de más de 7 toneladas para agilizar la circulación: sentido a la costa el viernes de 6 a 14 horas y sentido a CABA el domingo de 14 a 23.59 horas. Las rutas afectadas incluyen la Autopista Buenos Aires – La Plata, Autovía 2 y las Rutas 11, 36, 56, 63 y 74.

El SMN anticipa una jornada agradable con máxima de 24° y mínima de 13°, cielo nublado y vientos suaves del noroeste y norte. Para sábado y domingo se esperan tormentas y vientos fuertes, por lo que se recomienda precaución y consulta previa de informes de tránsito y clima.