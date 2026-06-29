El ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco se refirió a la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete nacional y reclamó formalmente una reunión para abordar la situación de la provincia de Buenos Aires, a la vez que lanzó fuertes cuestionamientos a su trayectoria política reciente.

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Durante la conferencia de prensa, Bianco contó que le envió una nota al flamante funcionario nacional con tono institucional, en la que lo felicitó por su designación y solicitó una instancia de trabajo conjunto.

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“Estimado ministro Santilli, por medio de la presente me permito felicitarlo por su reciente nombramiento como jefe de Gabinete… solicito tenga a bien recibir una delegación de funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires”, leyó.

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Sin embargo, luego endureció su mensaje político y cuestionó la falta de vínculo del dirigente con la Provincia.

“No ha hecho nada con la provincia de Buenos Aires, siendo que él es bonaerense o se autopercibe bonaerense”, planteó.

En ese sentido, sostuvo que durante su paso por la gestión nacional no hubo contacto ni asistencia hacia el distrito.

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“No ha llamado, no ha preguntado si tenía alguna necesidad, no ha enviado un aporte del tesoro nacional, no ha enviado fondos para obras públicas”, enumeró.

Bianco también lo acusó de tener aspiraciones políticas en el distrito pese a ese historial.

“Se supone que tiene la intención de ser gobernador o candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires”, señaló.

Y fue más allá al graficar su evaluación sobre su desempeño previo: “Con nosotros no se ha comunicado nunca… si tuviera una escala del 0 al 10, es 0”.

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Por último, el ministro bonaerense detalló los reclamos económicos hacia la Nación, al asegurar que la deuda con la provincia asciende a 17,8 billones de pesos, mientras que el impacto total del ajuste llega a 26,7 billones, producto del recorte de fondos, transferencias y obras públicas paralizadas.

“El gobierno nacional ha borrado del mapa de gestión a la provincia de Buenos Aires”, concluyó.