Luego de que marzo cerrara en un 3,4% de inflación, la más alta de los últimos 12 meses, se encendieron las alarmas en el Gobierno, cuya pelea contra la suba generalizada de precios es uno de sus principales caballitos de batalla.

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En este sentido, el Ministro de Economía, Luis Caputo, salió a tratar de llevar tranquilidad y adelantó: “La inflación tuvo un pico en marzo pero a partir de abril empezará a ir hacia abajo”.

Los primeros datos de consultoras privadas parecen darle la razón, ya que la mayoría estiman una inflación del orden del 2,5% para el mes pasado, casi un punto porcentual menos que en marzo.

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El dato oficial será publicado por el INDEC el jueves 14 de mayo, y el Gobierno lo espera ansioso para mostrar una buena noticia, aunque siga estando lejos de sus proyecciones para 2026.

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