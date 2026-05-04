¿Se desaceleró la inflación en abril?
Tras una seguidilla de meses en alza, consultoras privadas estiman que el IPC de abril se ubicará por debajo del de marzo. El Indec dará a conocer el dato oficial el día 14.
Luego de que marzo cerrara en un 3,4% de inflación, la más alta de los últimos 12 meses, se encendieron las alarmas en el Gobierno, cuya pelea contra la suba generalizada de precios es uno de sus principales caballitos de batalla.
En este sentido, el Ministro de Economía, Luis Caputo, salió a tratar de llevar tranquilidad y adelantó: “La inflación tuvo un pico en marzo pero a partir de abril empezará a ir hacia abajo”.
Los primeros datos de consultoras privadas parecen darle la razón, ya que la mayoría estiman una inflación del orden del 2,5% para el mes pasado, casi un punto porcentual menos que en marzo.
El dato oficial será publicado por el INDEC el jueves 14 de mayo, y el Gobierno lo espera ansioso para mostrar una buena noticia, aunque siga estando lejos de sus proyecciones para 2026.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión