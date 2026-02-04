El paro de trenes anunciado por el gremio de maquinistas La Fraternidad para este jueves 5 de febrero quedó suspendido luego de que el Gobierno nacional dictara la conciliación obligatoria en el marco del conflicto salarial que mantiene el sindicato con las empresas ferroviarias. La medida fue oficializada este miércoles 4 de febrero a las 16.50, a través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano.

Ads

Según informó la cartera que conduce la política laboral, la conciliación obligatoria rige desde las 00.00 del jueves 5 de febrero y tendrá una duración de 15 días. Durante ese período, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto y garantizar la normal prestación de los servicios ferroviarios, sin demoras ni cancelaciones que afecten a los usuarios.

El conflicto se originó a partir del rechazo de La Fraternidad a la propuesta salarial presentada por el Gobierno y las empresas del sector. El sindicato calificó como “una limosna” el ofrecimiento de un aumento del 1% correspondiente a enero y había anunciado un paro total de actividades por 24 horas en reclamo de una recomposición que acompañe la inflación.

Ads

A través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Capital Humano intimó al gremio y a los trabajadores representados a dejar sin efecto las medidas de fuerza dispuestas o anunciadas, así como cualquier otra acción que pudiera afectar el normal funcionamiento del servicio ferroviario. La conciliación alcanza a las empresas Operadora Ferroviaria S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Metrovías S.A. y Ferrovías S.A. Concesionaria.

En el comunicado oficial, el Gobierno nacional reafirmó su “compromiso con la promoción del diálogo social como herramienta fundamental para la resolución de los conflictos laborales”, y sostuvo que la intervención busca resguardar el derecho de los ciudadanos a la movilidad, sin desatender los derechos de los trabajadores ni los mecanismos de negociación colectiva.

Ads

Desde La Fraternidad confirmaron que acatarán la conciliación obligatoria, aunque advirtieron que el conflicto de fondo sigue abierto. En ese sentido, señalaron que, si no hay avances reales en las negociaciones salariales durante el período establecido por la ley, podrían retomarse las medidas de fuerza una vez vencido el plazo de 15 días.

La conciliación obligatoria está prevista en la Ley N.º 14.786 y es una herramienta habitual del Estado para desactivar conflictos laborales que afectan servicios esenciales. Durante su vigencia, ninguna de las partes puede modificar unilateralmente las condiciones existentes al momento de su dictado.

De este modo, el servicio de trenes funcionará con normalidad este jueves 5 de febrero en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en el resto del país, mientras continúan las negociaciones entre el Gobierno, las empresas y el gremio ferroviario.