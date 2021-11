En el municipio bonaerense de Monte Hermoso crece cada vez más la tensión por el conflicto que enfrenta a las autoridades municipales con el sector agremiado de los guardavidas. La discusión fue subiendo tanto la temperatura, con medidas de fuerza, cortes de tránsito y cruces verbales, que la protesta ya se encuentra judicializada.

"El reclamo viene desde el comienzo de nuestra gestión, en aquel momento querían un aumento salarial y era lógico. Pero después empezaron con las marchas, incumplen con la información al turista poniendo bandera roja cuando el mar esta calmo y paran en horarios de trabajo para manifestar", se quejó el Intendente Alejandro Dichiara.

El jefe comunal del Frente de Todos lamentó que a "lo largo del año hubo manifestaciones y faltas de respeto hacia el Gobierno". "En el acto del Día de la Memoria tomaron la palabra para hablar adelante nuestro de persecución política, que no la hay, no es cierto, me parece que quieren cambiar el rumbo de lo que es la gestión municipal", repudió según MonteNoticias.

En esa lína, Dichiara lanzó: "Tendrían que hacer es dejar de ser guardavidas, convertirse en políticos, hacer una lista y dirimir en las elecciones lo que quiere hacer la gente, esa es la manera de confrontar políticamente". En ese marco, dijo que le da "lástima y mucha bronca" la forma de actuar de los sindicalistas, a los que señaló como "lobos con piel de cordero".

A nosotros nos costó mucho instalar el nombre de Monte Hermoso en todo el país, que los medios nos nombren, que nos ubiquen en el mapa, que tengamos instalada una camarita de TN para que estos (los guardavidas) muestren al país como estaban cortando una ruta nacional. Por eso ahora no hay más diálogo que valga, esto está en la justicia", concluyó Dichiara.