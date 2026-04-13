Se registran 11 meses consecutivos de caída en las ventas minoristas
Las transacciones de las pymes registraron una nueva baja en marzo, con un descenso del 0,6% interanual y un acumulado negativo del 3,6% en el primer trimestre del año, según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
La caída de las ventas en comercios minoristas de marzo ratifica la continuidad de un escenario recesivo que se arrastra desde mediados de 2025, con impacto directo en el consumo cotidiano.
De acuerdo a CAME, en términos mensuales, la merma del pasado mes fue del 0,4% frente a febrero, lo que refleja la falta de recuperación sostenida.
El relevamiento expone que el financiamiento bancario sigue siendo clave para sostener la actividad. No obstante, desde la entidad alertaron sobre una baja predisposición a invertir. En ese marco, casi la mitad de los comerciantes espera que la situación se mantenga sin cambios en el corto plazo.
Vale destacar que marzo fue el 11° mes seguido en rojo para las ventas minoristas. El ciclo inició con 2,9% en mayo del 2025 y continuó en junio (-0,5%), julio (-2%), agosto (-2,6%), septiembre (-4,2%), octubre (-1,4%), noviembre (4,1%) y diciembre (-5,2%).
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