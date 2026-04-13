La caída de las ventas en comercios minoristas de marzo ratifica la continuidad de un escenario recesivo que se arrastra desde mediados de 2025, con impacto directo en el consumo cotidiano.

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De acuerdo a CAME, en términos mensuales, la merma del pasado mes fue del 0,4% frente a febrero, lo que refleja la falta de recuperación sostenida.

El relevamiento expone que el financiamiento bancario sigue siendo clave para sostener la actividad. No obstante, desde la entidad alertaron sobre una baja predisposición a invertir. En ese marco, casi la mitad de los comerciantes espera que la situación se mantenga sin cambios en el corto plazo.

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Vale destacar que marzo fue el 11° mes seguido en rojo para las ventas minoristas. El ciclo inició con 2,9% en mayo del 2025 y continuó en junio (-0,5%), julio (-2%), agosto (-2,6%), septiembre (-4,2%), octubre (-1,4%), noviembre (4,1%) y diciembre (-5,2%).

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