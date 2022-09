Por Ramiro Pablo Gómez - Twitter

El suizo Roger Federer anunció que se retira del tenis profesional tras 24 años de una carrera impresionante. Fue número 1 durante casi 310 semanas y se llevó 20 Grand Slam. La técnica exquisita y su cuerpo privilegiado le permitieron mantener una carrera extensa y exitosa. Dice adiós a los 41 años.

El retiro del maestro

"Como muchos de ustedes saben, los últimos tres años me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a estar en plena forma competitiva. Pero también sé por las capacidades y límites del cuerpo, y su mensaje para mí últimamente ha sido claro. Tengo 41 años He jugado más de 1500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado con más generosidad de lo que nunca hubiera soñado, y ahora debo reconocer cuándo es el momento de terminar mi carrera competitiva", explicó Federer.

"La Laver Cup la próxima semana en Londres será mi último evento ATP. Jugaré más tenis en el futuro, por supuesto, pero no en Grand Slams o en la gira", cerró.

Federer en Tigre

Era diciembre del 2012. Federer se ubicaba segundo en el ranking mundial y Del Potro, séptimo. Un joven intendente de Tigre, Sergio Massa, los recibiría a ambos. Fueron dos jornadas de partidos exhibitorios que juntaron a 40 mil personas. Guillermo Francella, Susana Gimenez, Luciana Aymar, Marcela Tinayre, Axel, fueron algunos de los famosos que asistieron.

Sergio Massa expresaba: “Agradecemos a las más de 40 mil almas que vinieron a Tigre a ver esta fiesta y a estos dos partidos. Pedimos disculpas en aquellos casos en que a lo mejor no dimos todo lo que podíamos, pero aprendimos de los errores. El segundo día fue mucho mejor; y les agradecemos a Roger Federer y a Juan Martín del Potro por su sencillez, sentido humano y por haber compartido la cena de Tigre Educa pensando en 1.800 pibes que van a poder terminar sus estudios terciarios, además de haber compartido una clínica con los chicos de los 15 polideportivos y de las escuelas especiales”.

El primer partido disputado el 12 de diciembre fue para el argentino Del Potro por 3-6, 6-3 y 6-4. El segundo se disputó al dia siguiente y quedó para el suizo por 6-4 y 7-6.

Tras el partido Federer aseguró: "Disfruté cada kilómetro que hice para venir hasta acá. Estoy muy contento, fue muy lindo. Es muy, muy especial jugar con un público así. Me sentí como en un estadio de fútbol por cómo lo vive la gente".

“Fue el mejor viaje de mi vida. Fue increíble todo el cariño que me dieron. Nunca olvidaré esta noche, valió la pena hacer tantos kilómetros para venir a Tigre. Quiero agradecer a la gente que hizo este viaje posible. Necesitas buenos organizadores que empujen estos locos eventos para que sucedan, porque son muy grandes, muy complejos, no es tan simple”.

Se retira una leyenda del tenis mundial, gracias por la magia.