Por Ramiro Pablo Gómez

El municipio de 44 mil habitantes alcanzó la fase 4 hace pocos días y se prepara para la temporada de turismo. El intendente, Esteban Reino, destacó la laguna enclavada en las sierras y comparó ese escenario natural con El Chaltén, una de las maravillas del sur argentino. El municipio que tiene como hijo pródigo a Juan Manuel Fangio, se quiere posicionar turísticamente, recibe al Rally y re abre el museo del mejor piloto de la historia nacional.

El jefe comunal transitó el coronavirus de manera asintomática y estuvo 24 días aislado. Consideró que la pandemia no pasó y recomendó “no bajar la guardia”.

- Estamos a 10 días del comienzo de la temporada turística. ¿Qué lugar ocupa en la economía local la industria turística?

Para nosotros ocupa un lugar muy importante. No tengo dudas que la gente en esta pandemia va a elegir destinos como Balcarce por la naturaleza, el deporte, las sierras, la laguna La Brava. En muchos años se ha hecho poco en términos turísticos y nosotros vamos a realizar inversiones, convocar al privado para iniciar un desarrollo turístico alrededor del autódromo Juan Manuel Fangio.

- Comparaste a Balcarce con el destino turístico de la Patagonia argentina, El Chaltén, que es un pueblo de Santa Cruz, a cuatro horas de Calafate, al pie del cerro Fitz Roy y considerado la capital del senderismo. ¿Por qué esa comparación?

Con convenios con privados y dueños de las sierras vamos a tener acceso a senderos y hay una parte que pasó a ser del Estado. Son paisajes arbolados dentro de las sierras que son únicos. Hay que conocerlos para ver de qué estamos hablando. Van a ser tres senderos bien definidos, con cartelería, con sesto para arrojar basura, con cuidado del medio ambiente y vamos a hacer un convenio con la fundación Fangio para que puedan entrar a un lugar maravilloso que tiene que nos los va a dar en comodato.

- Ustedes limitan con General Pueyrredón donde esta Mar del Plata, un destino turístico de tradición. Este escenario tan distinto a “lo normal” ¿puede favorecer a destinos emergentes como podría ser Balcarce?

Acá tenemos turismo de estancia, cabalgatas, cabañas en la laguna La Brava que es un lugar extraordinario para que la gente conozca. Se va a enamorar de la laguna que está enclavada en medio de una sierra, no hay en la Provincia de Buenos Aires lagunas que tengan una sierra de contraste. Todo eso hace que tengamos lugares atractivos muy lindos y obviamente nos está faltando inversión de la parte privada para poder lograr que se sigan haciendo cosas.

- Balcarce es la ciudad nativa del Fangio, esta el museo que se lleva su nombre y tiene piezas históricas. ¿Va a estar abierto a toda la comunidad?

Si, el museo va a abrir ahora. Vamos a tratar de que se cumplan todos los protocolos y que pueda volver a brindar el servicio.

- A fin de mes se desarrolla el Campeonato Argentino de Rally. En otro momento esto implicaría un gran impacto en términos turísticos. En este contexto que significa un evento de esta magnitud en el municipio

El evento va a ser importante. Estamos trayendo el Rally Argentino para mostrar las sierras de Balcarce y todos los paisajes que tenemos. Me parece que es otro evento para incentivar el turismo.

- En donde consideras que hay que ser muy cuidadoso en el cumplimiento de protocolos en la temporada de verano.

En el distanciamiento, que no sea mucha la cantidad de gente, que la hotelería y gastronomía trabajen respetando todos los protocolos. Fundamentalmente que no haya concentración masiva de gente y que los turistas mantengan la distancia. Si es al aire libre no va a haber ningún problema.

En relación a la situación epidemiológica actual, Balcarce pasó esta semana de fase 3 a 4. ¿Cómo están ahora?

Estamos bien, están todos los comercios trabajando y, obviamente, con los cuidados. El hospital, como todos los de la Provincia, con problemas de personal ya que se van enfermando pero hasta ahora estamos satisfaciendo plenamente la demanda. Nadie se quedó sin atender.

Hace menos de un mes diste positivo de COVID. ¿Cómo transitaste la enfermedad?

La cursamos toda la familia de manera asintomática. Si no nos hubiésemos hecho un hisopado el día anterior a que terminábamos los 14 días hubiéramos salido porque no teníamos síntomas. Nos hicimos un hisopado y nos quedamos diez días más. Estuve 24 días aislado, por lo tanto, ya dejé de contagiar.

- El vice ministro de salud Nicolás Kreplak dijo que hay “una sensación de postpandemia” a la que calificó como negativa porque estamos en pandemia. ¿Qué opinas?

Hay que seguir concientizando y explicarle a la gente que los números hablan por sí solos, los contagios siguen existiendo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que opina el viceministro de salud en que no hay que descuidarse ni bajar la guardia.

- Una de las actividades principales de Balcarce es la agrícola ganadera. ¿Se resintió en pandemia o se mantuvo estable?

La actividad agropecuaria siguió con total normalidad, solamente se vio resentida, como en todo el país, la vinculada a las pymes y comercial. Venimos de una recesión de un año anterior y otro más ahora que ha pegado fuerte a la economía. Más allá que por la actividad agropecuaria tenemos un movimiento más fluido que otras ciudades cercanas al área metropolitana, somos parte de la Argentina.