Sebastián Pareja, al cierre de las elecciones bonaerenses: "Estamos muy contentos con lo que hemos hecho"
El armador de LLA valoró la participación de la alianza libertaria con el PRO, con candidatos y fiscales en toda la provincia. Evitó adelantar resultados.
El principal dirigente bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), Sebastián Pareja, habló desde la entrada del bunker poco después de cerrarse los comicios de este domingo 7 de septiembre. Mostró cautela, pero expresó satisfacción por la participación de la alianza libertaria con el PRO, que presentó candidatos en todos los municipios y secciones electorales.
"Estamos muy contentos por lo que hemos hecho. Hemos crecido una barbaridad. Pusimos a consideración de los bonaerenses 2.717 candidatos y pusimos 45.417 fiscales. Por lo que LLA avanza en toda la provincia", destacó Pareja ante la consulta de los periodistas.
A pesar del despliegue de estructura, Pareja se mostró cauteloso ante los resultados y no quiso hacer pronósticos: "Hay algunos lugares de votación que, si bien cerraron sus puertas, todavía están ejerciendo su derecho al voto; así que vamos a esperar un poquito los primeros cómputos para saber hacia dónde se ha ido la preferencia de los ciudadanos".
En cuanto a la participación, Pareja estimó que "andará cercano al 60% de la ciudadanía", mientras que la Junta Electoral bonaerense informó que tras el cierre de las urnas había votado el 63% del padrón en las elecciones legislativas provinciales. El dato de participación difundido a las 16.30 daba cuenta de que hasta esa hora había votado un 50,5% del padrón.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión