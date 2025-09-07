El principal dirigente bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), Sebastián Pareja, habló desde la entrada del bunker poco después de cerrarse los comicios de este domingo 7 de septiembre. Mostró cautela, pero expresó satisfacción por la participación de la alianza libertaria con el PRO, que presentó candidatos en todos los municipios y secciones electorales.

Ads

"Estamos muy contentos por lo que hemos hecho. Hemos crecido una barbaridad. Pusimos a consideración de los bonaerenses 2.717 candidatos y pusimos 45.417 fiscales. Por lo que LLA avanza en toda la provincia", destacó Pareja ante la consulta de los periodistas.

A pesar del despliegue de estructura, Pareja se mostró cauteloso ante los resultados y no quiso hacer pronósticos: "Hay algunos lugares de votación que, si bien cerraron sus puertas, todavía están ejerciendo su derecho al voto; así que vamos a esperar un poquito los primeros cómputos para saber hacia dónde se ha ido la preferencia de los ciudadanos".

Ads

En cuanto a la participación, Pareja estimó que "andará cercano al 60% de la ciudadanía", mientras que la Junta Electoral bonaerense informó que tras el cierre de las urnas había votado el 63% del padrón en las elecciones legislativas provinciales. El dato de participación difundido a las 16.30 daba cuenta de que hasta esa hora había votado un 50,5% del padrón.

Ads