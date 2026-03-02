En el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, defendió el rumbo del presidente Javier Milei y volvió a instalar la idea de que la discusión de fondo en la Argentina es “moral” y no ideológica.

En declaraciones televisivas realizadas desde el Congreso, el legislador sostuvo que desde la llegada del actual mandatario “la política argentina cambió de matriz” y cuestionó las prácticas tradicionales de la dirigencia. “Estábamos muy mal acostumbrados a ver a la dirigencia política encerrarse en un cuarto entre tres o cuatro poniendo primero intereses personales”, afirmó. Según planteó, el actual Gobierno obliga a “pensar y repensar permanentemente los intereses que necesita la sociedad, a cualquier costo personal”.

Pareja remarcó que con la irrupción de Milei en la escena nacional se terminó la ambigüedad en la política. “No hay grises, no hay interpretaciones: está bien o está mal”, expresó. En esa línea, insistió: “La verdadera grieta en la República Argentina no es ideológica, es moral”, una definición que el oficialismo viene sosteniendo desde el inicio de la gestión libertaria.

Al referirse al clima parlamentario, el diputado bonaerense pidió responsabilidad a todas las fuerzas políticas. “Tenemos que hacer el esfuerzo todos de elevar el nivel”, señaló, y recordó que se trata de un “Honorable Congreso”. “Siempre hay revoltosos, pero esperamos que cada vez sean menos y que entendamos que es importante para la Argentina mejorar la calidad institucional”, agregó.

Las declaraciones del dirigente libertario marcan la postura de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires en un año legislativo clave, donde el oficialismo buscará consolidar su agenda en el Congreso y fortalecer su armado político en territorio bonaerense.

