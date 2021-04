La gestión provincia dio el parte epidemiológica semanal y detalló la situación de las disponibles de terapia intensiva. El jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, encendió las alarmas con el número de fallecidos que ingresan a situación crítica.

“Cada 10 pacientes que ingresan a terapia intensiva 6 fallecen”, aseguró Bianco. “El objetivo es no saturar el sistema sanitario pero también que se reduzcan los casos y no lo hemos logrado. Es la única forma en que la gente no llegue a terapia intensiva, no podemos cantar victoria porque no sature el sistema”, dijo el funcionario de Kicillof apuntando a futuras restricciones.

Según la Provincia el sector público y privado del AMBA cuenta con 750 camas libres (76% de ocupación) y 600 camas en el interior de la Provincia. En tanto, la Ciudad de Buenos Aires dispone de 140 camas.