La segunda ola de la pandemia de coronavirus en General Villegas golpea con fuerza y las autoridades no descartaron la conformación de un Comité de ética. En concreto, según el secretario de Salud municipal, Raúl Sala, dijo que llegado el caso de un colapso y no tener respiradores, "se va a evaluar, con toda la seriedad, cada caso particular y en forma personalizada a quién se pone y a quién no en un respirador".

La situación, por demás delicada, fue criticada desde la oposición al gobierno del intendente Eduardo Campana (Juntos por el Cambio), tanto desde el "Frente de Todos" como "Villegas en Movimiento", que responde al exintendente Gilberto Alegre. El último parte diario indicó que los casos activos llegan a 592, los aislados 1893, hay 146 casos sospechosos y 39 han fallecido.

El Comité de Ética estaría integrado con profesionales de diferentes ámbitos (de la salud y también miembros de las comunidades religiosas). "Cuando se confeccionaron los protocolos en marzo de 2020, uno de los puntos a tener en cuenta fue la conformación de un Comité de Ética médica. Quienes nos manejamos por protocolo tenemos que pensar en todas las posibilidades y no dejar librado nada a una gama de grises", explicó Sala a Diario Actualidad.

Sala indicó que "es un órgano interdisciplinario de carácter consultivo y resolutivo, creado para analizar diferentes dilemas éticos que podemos llegar a tener los profesionales de la salud en este tipo de situaciones catastróficas".

"Tenemos 27 personas en sala COVID, que es la antesala de la UTI COVID, y solamente tenemos 5 respiradores libres. ¿Qué hacemos los médicos al momento de tener que decidir a quién poner en un respirador y a quién no? Ese es el mejor ejemplo de la necesidad de conformación de un Comité de Ética. Se va a evaluar, con toda la seriedad, cada caso particular y en forma personalizada a quién se pone y a quién no en un respirador", aseveró.

Ante la consulta, el funcionario respondió que "está siendo conformado a la brevedad" y que a la fecha "no se está haciendo ninguna consulta sobre ningún paciente en particular". "No se asusten por la conformación del Comité de Ética. Simplemente les pido que, de una vez por todas, se empiecen a cuidar. Si la gente se cuida, en los próximos 15 días vamos a ver el descenso de los casos; y si no se cuida, en los próximos 15 días vamos a ver una catástrofe", cerró.

Al respecto la presidente del bloque de concejales del Frente de Todos y Gerente de Anses, Sol Fernández, señaló a FM Peregrina y apuntó contra el gobierno de Campana: "No puedo entender que la solución sea conformar un Comité de Ética para decidir quien vive y quien muere", enfatizó.

"Las autoridades sanitarias no saben la realidad de General Villegas, desde acá no atienden los teléfonos, no responden los mensajes", aseguró y comentó que los distritos vecinos que no tienen un panorama tan complejo como el de Villegas pueden recibir a los pacientes graves de ese distrito sin que haya un Comité que decida si debe vivir o morir. "Para eso se debe levantar un teléfono y gestionar, pero no lo hacen", sostuvo.

En tanto que desde el bloque de Villegas en Movimiento cuestionaron que "Campana, el mismo intendente que nos arrojó a esta situación por su falta de acción y toma de decisiones correctas y oportunas ahora quiere decidir junto al Director del Hospital Dr. Sala QUIÉN VIVE Y QUIÉN MUERE".

"Y por si no eran lo suficientemente siniestros quieren involucrar a profesionales e instituciones religiosas de nuestra comunidad. Luego dirán la culpa es de ellos. Buscan formar un comité de ética cuando se cansaron de malgastar recursos públicos para Campana, funcionarios y familias. Ambulancia para Eduardo Campana, vacunas para esposas, hijos y funcionarios no esenciales", subrayaron.

Y agregaron: "Mientras tanto nadie en el gobierno municipal se hace cargo de que la disparada de casos fue causado por el descontrol de la nocturnidad y que tambien fue promovida por el mismo municipio, sumado a su falta de control en las áreas públicas. Quedar bien con todo el mundo, no ejerciendo los controles que le corresponden al gobierno en estas épocas tan dificiles tiene un costo, y cuando la suerte se termina hay que hacerse cargo del desastre".