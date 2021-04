La suspensión de las clases presenciales en el AMBA y en los distritos con riesgo sanitario alto comenzará a regir desde el lunes.

A su vez, el DNU dispuso el cierre de todos los comercios y locales gastronómicos a partir de las 19.00 y hasta las 09.00. Entre las 20.00 y las 6.00 sólo podrán movilizarse trabajadores esenciales, tanto en transporte público (para el que esta orden rige durante las 24 horas) como en vehículos privados.

En tanto, durante las dos semanas que se extiendan las nuevas medidas, se cerrarán los shoppings y todas las actividades sociales, recreativas, deportivas, culturales y religiosas en lugares cerrados. Tampoco podrán funcionar los gimnasios.

Si bien desde las 19.00 ya no podrán recibir clientes en sus locales, los restaurantes podrán seguir trabajando con los servicios de take away y de delivery, al igual que lo hicieron el año pasado.