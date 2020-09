El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, aseguró que en el AMBA se seguirán abriendo actividades productivas y comerciales si siguen bajando los casos y la ocupación de camas a 6 meses del inicio del aislamiento preventivo y obligatorio.

"En el Amba, si nosotros seguimos notando que sigue constatándose un descenso de casos y de la utilización de camas, que estamos observando en los últimos 5 días, obviamente lo que se va a tratar de hacer es quirúrgicamente ir autorizando actividades priorizando las productivas, que tienen impacto social, y sobre poblaciones que podemos controlar", dijo Gollán.

Y agregó, en declaraciones a Radio Con Vos: "Se pueden abrir determinado tipo de actividades comerciales, de la construcción. En fin, determinadas actividades que si logro tener un control epidemiológico, lo más estricto posible, las puedo ir agregando".

"Cuando la provincia vea que no hay riesgo, va a agregar alguna actividad, no es que estamos cerrados a no agregar", concluyó.