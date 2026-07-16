El Senado de la Nación tenía en agenda este jueves un proyecto del Gobierno que busca reforzar la propiedad privada, limitando la capacidad del Estado para expropiar y ampliando las compensaciones a los propietarios. Como aún no reúne apoyos suficientes, el Senado pasó el debate a través de la aprobación de un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto.

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La iniciativa introduce cambios como desalojos más rápidos y con menos requisitos, y menos restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros. En ese sentido, desde la oposición denunciaron un intento de “extranjerización” y “entrega”.

Así lo expresó el gobernador Axel Kicillof hoy en un acto en la localidad de Gerli: “Hoy en el Congreso nacional quieren votar una ley para que se pueda vender el territorio argentino al mejor postor, esperemos que nadie se deje extorsionar. Eso es responsabilidad de todos los que por fondos o por la razón que sea hoy van a levantar la mano para vender nuestra tierra. Esperemos que, como demostró la selección de fútbol ayer, quienes tienen que votar piensen en la celeste y blanca”.

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El proyecto propone la modificación de la Ley de Tierras Rurales. Hoy, la ley plantea que se considera que la tierra es de titularidad extranjera cuando sus propietarios son inversores privados extranjeros, personas físicas extranjeras o sociedades de capital privado de origen extranjero. A ese universo de inversores se les fija un límite: no pueden poseer más de un 15% del total de tierras a nivel nacional, provincial o municipal.

Además, establece que ninguna nacionalidad extranjera puede superar el 30% de ese 15% permitido, y que un mismo titular extranjero no puede tener más de 1.000 hectáreas en zona núcleo o superficie equivalente según la ubicación territorial. El proyecto del oficialismo elimina esas restricciones aunque fija límites para los Estados extranjeros y sus instrumentos (organismos, empresas públicas, fondos fiduciarios estatales), a los que les prohíbe adquirir tierras.

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El proyecto de ley de Propiedad Privada que impulsa Milei en el Congreso no tiene otro objetivo que poner a la venta el territorio argentino.



Esperemos que quienes tienen que votar hoy no se dejen extorsionar. Sigan el ejemplo que dio ayer la Selección, piensen en la celeste y… pic.twitter.com/xEQI58DQ5G — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 16, 2026

El gobernador Kicillof se pronunció al respecto del proyecto durante la inauguración de un nuevo Centro de Cuidado Familiar y Comunitario en Gerli, municipio de Avellaneda. Fue junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak; y la intendenta local, Magdalena Sierra.

En ese marco, Kicillof afirmó: "Hoy inauguramos este nuevo centro de salud en Avellaneda, el N°207 en la Provincia, porque estamos convencidos de que el sistema sanitario tiene que contar con una amplia red de atención primaria”. "No podemos esperar que las familias acudan a atenderse solo para resolver una urgencia: acercamos la salud a los barrios porque nuestro principal objetivo es fortalecer la prevención”, agregó.

"En la Argentina actual, los problemas de acceso a la salud golpean a todos los sectores: como consecuencia de las políticas del Gobierno nacional, más de 300.000 trabajadores perdieron su empleo y, por lo tanto, su obra social”, sostuvo el mandatario bonaerense y agregó: “El modelo de Javier Milei expulsa, precariza y le arruina la vida a la gente: son cada vez más las familias que se endeudan para comprar medicamentos y pagar los servicios”.

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A partir de una inversión de $700 millones, el centro de salud “Dr. Alejandro Oleiro” cuenta con una superficie de 395 metros cuadrados en los que se distribuyen cinco consultorios para atención general, dos pediátricos, uno odontológico, uno ginecológico, y uno obstétrico; además de enfermería, dispensario de medicamentos y SUM.

"Hoy en Avellaneda estamos dando un paso más para fortalecer nuestra red de atención primaria y demostrando con hechos reales que la salud pública es una prioridad tanto de la gestión provincial como municipal”, subrayó Sierra.