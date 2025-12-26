Maximiliano Abad anunció que votará en general a favor del Presupuesto pero rechazará en particular el capítulo 2, que incluye el artículo 30 referido a la derogación del piso del 6% de inversión del PBI en Educación, y del mínimo de financiamiento en Ciencia y Tecnología.

Ads

“No podemos mirar para el costado, desentendernos, condenar a generaciones a no tener un futuro mejor, y especialmente no podemos condenar a la Argentina a la mediocridad”, afirmó.

El bonaerense advirtió que “bajo el mantra del equilibrio fiscal” el Gobierno busca alejarse del paradigma de “la innovación y el conocimiento”, que son los pilares de cualquier país con índices de desarrollo.

Ads

“Al artículo 30 yo lo llamo el artículo escoba porque barre los pisos de educación pero también las proyecciones en inversión que establecen las leyes de educación y ciencia en la Argentina”, consideró Abad.

El senador radical sostuvo que “la justificación” que ha escuchado en estos días, basada en que “los pisos (de inversión) no se cumplen”, le “parece sinceramente ridícula”. “Si no se cumplen, terminan siendo una referencia. Es hacia donde tenemos que ir y caminar. Tenemos que caminar hacia una mayor inversión educativa”, expresó.

Ads

Para Abad, “si este gobierno cree que puede llevar adelante una política educativa, la tiene que realizar con más fondos y no con menos fondos”.

Por otro lado, el senador representante de Mar del Plata, reclamó que no se ponga atención a la situación actual de la industria y reclamó por dos sectores vitales para la economía del distrito donde inició su carrera política: la pesca y el turismo.

Abad calificó a la industria pesquera como un complejo exportador “ignorado” por la gestión nacional y reiteró el pedido de eliminar los derechos de exportación, señalando que lo que para el Estado es un "vuelto" en términos de recaudación y para el sector representa mayor competitividad. Respecto al turismo, evaluó que la situación es “muy compleja", apuntando a una “falta de planificación y promoción”.