El senador nacional marplatense Maximiliano Abad respaldó las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei durante su mensaje por cadena nacional en relación con la cuestión Malvinas.

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"La Cuestión Malvinas no es bandera de un gobierno o de un partido político, es una causa del Estado Argentino”, afirmó Abad, quien valoró que el Ejecutivo avance con sanciones frente a la exploración y explotación unilateral de recursos en el archipiélago como ocurre en el caso de Sea Lion, y es impulsado por la empresa israelí Navitas y la británica Rockhopper.

La Cuestión Malvinas no es bandera de un gobierno o de un partido político, es una causa del Estado Argentino. Celebro que el Ejecutivo aplique en base a legislación anterior, sanciones ante el avance unilateral del Reino Unido en la exploración y explotación de recursos,… — Maxi Abad (@MaxiAbad) September 4, 2026

En ese sentido, sostuvo que las medidas deben servir para dejar en claro que “ningún interés extranjero va a usufructuar nuestro territorio sin consecuencias” y cuestionó el argumento de autodeterminación para una población que, según remarcó, es “implantada”.

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El senador radical también puso el foco en el papel que debe asumir el Congreso de la Nación. “Esa posición necesita la participación seria y responsable del Congreso de la Nación para generar una verdadera política de Estado en torno a la cuestión, que trascienda a una gestión”, señaló.

Abad anticipó además que desde el ámbito legislativo analizarán iniciativas destinadas a fortalecer esa posición argentina y planteó la necesidad de sostener el reclamo diplomático en el escenario internacional.

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“La permanencia e insistencia en nuestro reclamo histórico a nivel global, nos obliga a trabajar en conjunto y sin mezquindades para así recuperar diplomáticamente, el ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre nuestras islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur y mares circundantes”, sostuvo.

Durante su discurso, Milei anunció un endurecimiento de las sanciones y penas contra compañías petroleras que operen en las Islas Malvinas. Según detalló, se firmó un decreto “para dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios que impone la Ley 26.659 contra quienes participan de iniciativas de extracción de petróleo en territorio argentino bajo ocupación británica”.

Además, fortalecerán los mecanismos de detección temprana e intercambio de información para facilitar la adopción de sanciones contra las empresas que lleven adelante estas actividades, así como contra sus accionistas, directores y proveedores