La senadora bonaerense Malena Galmarini (Fuerza Patria) anunció la presentación de un proyecto para declarar ciudadanos ilustres de la provincia de Buenos Aires a los integrantes de la Selección Argentina nacidos en territorio bonaerense, en reconocimiento a la representación que realizaron del país dentro y fuera de la cancha.

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Asimismo, invitó al Congreso de la Nación y a las legislaturas provinciales a impulsar iniciativas similares para distinguir a todos los jugadores del seleccionado nacional.

No fueron protagonistas solo de una gesta deportiva.

Fueron la expresión de la dignidad de un pueblo que enfrenta los desafíos con sacrificio, fortaleza, talento y trabajo colectivo.

Fueron quienes les mostraron al mundo que no renunciamos a Malvinas. pic.twitter.com/a64pQoQRRo — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) July 20, 2026

“No fueron protagonistas solo de una gesta deportiva. Fueron la expresión de la dignidad de un pueblo que enfrenta los desafíos con sacrificio, fortaleza, talento y trabajo colectivo. Fueron quienes le mostraron al mundo que no renunciamos a Malvinas”, expresó la referente del Frente Renovador.

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Entre los convocados nacidos en la provincia de Buenos Aires se encuentran:

Arqueros Emiliano "Dibu" Martínez (Mar del Plata) Gerónimo Rulli (La Plata) Juan Musso (San Nicolás)

Defensores Gonzalo Montiel (González Catán, La Matanza) Facundo Medina (Villa Fiorito, Lomas de Zamora) Nicolás Otamendi (El Talar, Tigre) Nicolás Tagliafico (Rafael Calzada, Almirante Brown)

Volantes Valentín Barco (25 de Mayo) Rodrigo De Paul (Sarandí, Avellaneda) Enzo Fernández (San Martín) Leandro Paredes (San Justo, La Matanza) Thiago Almada (Ciudadela, Tres de Febrero) Nicolás González (Escobar)

Delanteros Lautaro Martínez (Bahía Blanca)



La legisladora sostuvo que el homenaje busca reconocer no solo el logro deportivo, sino también los valores que el equipo transmitió y el profundo significado que tuvo su desempeño para millones de argentinos. “Proponemos que los integrantes de la Selección Argentina sean declarados ciudadanos ilustres de nuestro país. Desde el Senado bonaerense, lo haremos con los nacidos en esta Provincia. Invitamos a las otras provincias y al Congreso Nacional a que hagan lo mismo. Es lo mínimo que se merecen quienes nos representaron con orgullo y dignidad ante el mundo”, afirmó.

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Para Galmarini, el reconocimiento trasciende el resultado deportivo y constituye un homenaje a quienes representaron a la Argentina con compromiso, identidad y sentido de pertenencia, llevando al escenario internacional un mensaje que volvió a poner en valor la causa Malvinas como una política de Estado y un símbolo de unidad nacional.