En el marco de la interna peronista, Sergio Berni se diferenció de Axel Kicllof (de quien fue ministro durante el primer mandatario provincial) al cuestionar a su Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Ads

En declaraciones televisivas, el Senador dijo: “El MDF es progresismo representado por un sector universitario y el Frente Grande, la parte más izquierdosa de La Cámpora, la más gremialista del ‘Cuervo’ Larroque, y el albertismo residual”.

"Soy objetivo, es una descripción. Yo no soy del MDF, soy peronista”, lanzó Berni.

Ads

Ads