En el marco del 50º aniversario del Golpe de Estado en Argentina de 1976, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, difundió un mensaje en sus redes sociales en el que ratificó su postura en favor de la memoria, la verdad y la justicia.

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“A 50 años del golpe: memoria para no olvidar, democracia para construir futuro”, expresó el dirigente, en una jornada marcada por actos y movilizaciones en todo el país en conmemoración del 24 de marzo.

Massa participará de la movilización central, en una decisión que desde su espacio interpretan como un gesto de compromiso político e histórico. “Estar es una responsabilidad”, sostienen desde el Frente Renovador, al tiempo que remarcan la importancia de mantener viva la memoria colectiva.

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A 50 años del golpe: memoria para no olvidar, democracia para construir futuro. pic.twitter.com/9A5wxtu3Z0 — Sergio Massa (@SergioMassa) March 24, 2026

La convocatoria contará también con la presencia de dirigentes, militantes y referentes del espacio, que se sumarán a la marcha por la Memoria, la Verdad y la Justicia, reafirmando su posición a través de distintas acciones y publicaciones.

Desde el entorno del exministro señalaron que el mensaje es claro: recordar el pasado no implica quedarse en él, sino asumirlo como base para construir un futuro con más democracia. En esa línea, insistieron en una consigna que atraviesa la jornada: “sin memoria no hay futuro”.

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