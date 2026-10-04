El exministro de Economía Sergio Massa expresó públicamente su respaldo a Luiz Inácio Lula da Silva durante la jornada de elecciones presidenciales que se desarrolla este domingo en Brasil.

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Massa manifestó su apoyo al actual presidente brasileño a través de una publicación en su cuenta de X, donde compartió imágenes junto a Lula y acompañó el mensaje con las banderas de Argentina y Brasil y un corazón rojo.

El dirigente argentino respaldó así la candidatura del Partido de los Trabajadores (PT), mientras Lula busca renovar su mandato al frente de Brasil. Su principal adversario es Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

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Una de las imágenes compartidas por Massa muestra además a Lula con una remera negra con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, una referencia a la camiseta exhibida por jugadores de la Selección argentina tras el triunfo ante Inglaterra en el Mundial 2026.

El respaldo de Massa se produce en una elección de fuerte impacto regional, debido al peso político y económico de Brasil y a su relación con la Argentina dentro del Mercosur. El dirigente argentino y Lula mantienen además un vínculo político desde hace varios años. En 2023, cuando Massa era ministro de Economía y candidato presidencial, ambos mantuvieron distintos encuentros en el marco de la campaña argentina.

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En los comicios de este domingo, más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar. Si ninguna fórmula supera el 50% de los votos válidos, los dos candidatos más votados deberán enfrentarse en una segunda vuelta prevista para el 25 de octubre.