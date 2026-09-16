El Senado bonaerense aprobó por mayoría el proyecto de la senadora marplatense Fernanda Raverta para que la provincia de Buenos Aires recupere el complejo turístico Chapadmalal, preservar su carácter público y garantizar que la Unidad Turística continúe destinada al turismo social.

Ads

La iniciativa se enmarca en el intento de privatización por parte del gobierno nacional y había obtenido previamente despacho favorable en la Comisión de Hacienda, por lo que fue incorporada al temario de la sesión. Ahora, obtuvo la media sanción y será enviada a la Cámara de Diputados provincial.

La propuesta impulsa que la Provincia avance con las acciones necesarias para recuperar la titularidad y administración del complejo. Además, busca protegerlo frente a cualquier intento de venta, privatización o explotación que modifique la finalidad social para la que fue creado.

Ads

Puede interesarte

“Hoy en el Senado dimos un paso muy importante para defender Chapadmalal. Frente a un Gobierno nacional que pretende desprenderse del patrimonio de los argentinos, nosotros estamos diciendo con claridad que Chapadmalal no se vende”, sostuvo Raverta tras la votación.

El proyecto había sido presentado por la legisladora marplatense como una respuesta al escenario abierto por las definiciones del Gobierno nacional sobre el futuro del complejo. En abril, la iniciativa planteó la necesidad de frenar la privatización de Chapadmalal y sostenerlo como una política pública vinculada al descanso y al acceso al mar.

Ads

Raverta remarcó que el debate excede la administración del complejo y lo vinculó con dos miradas sobre el patrimonio público. “Acá hay dos ideas de país en discusión. Para algunos, Chapadmalal es un activo que puede venderse al mejor postor”, afirmó.

En esa línea, la senadora sostuvo que para su sector Chapadmalal “es parte de la historia de la Argentina, del derecho de los trabajadores al descanso y de una política pública que permitió que miles de familias fueran al mar por primera vez”.

Puede interesarte