El diputado nacional Juan Grabois, representante de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires, pasó varios días de descanso en Sierra de la Ventana, uno de los destinos turísticos más buscados del sudoeste bonaerense, donde combinó actividades al aire libre y recorridas familiares en un contexto de bajo perfil.

La información fue aportada por FM Reflejos y Ciudad 94.7, medios de la región que siguieron el movimiento turístico durante el fin de semana en Sierra de la Ventana.

La actividad principal de su estadía se dio el sábado por la mañana. Pasadas las 8.30, Grabois se registró en la base del Monumento Natural Cerro de la Ventana, dentro del Parque Provincial Ernesto Tornquist, para iniciar el ascenso hasta el tradicional hueco natural. En una jornada con un movimiento turístico estimado entre 150 y 200 personas, el dirigente se integró a un grupo de visitantes para realizar la caminata.

Además, oyentes de Ciudad 94.7 aseguraron haberlo visto disfrutando del arroyo en la zona del Cerro del Amor, otro de los puntos más concurridos del circuito serrano. Su presencia fue discreta: no hubo publicaciones en redes sociales ni información oficial sobre su alojamiento.

Desde el sector turístico local remarcan que este tipo de visitas se enmarca en una tendencia creciente durante la temporada: la elección de destinos de la provincia de Buenos Aires que ofrecen tranquilidad, seguridad y contacto directo con la naturaleza, lejos de las aglomeraciones de los grandes centros urbanos.

