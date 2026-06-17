Lo que empezó como un viaje soñado para acompañar a la Selección Argentina en el Mundial 2026 terminó sumando una anécdota tan insólita como divertida. Siete amigos de San Nicolás y Rosario se volvieron protagonistas de una inesperada historia en Kansas City, una de las sedes de la Copa del Mundo, cuando transformaron un árbol caído en una verdadera cábala mundialista.

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El grupo está integrado por Sebastián "Pescado" Leiva, Juan Ignacio "Juanchi" Giachini, Sergio "Checho" Vázquez, Cristian Ferrari, Carlos "Pite" Sissia, Juan Pablo "Juampi" Wirtz y Gastón "Flaco" Olmos. Todos viajaron a Estados Unidos con un objetivo claro: seguir de cerca al equipo de Lionel Scaloni.

La escena ocurrió el domingo por la mañana, pocas horas después de una tormenta que afectó a Kansas City y que incluyó alertas por tornado y fuertes ráfagas de viento. Mientras se dirigían hacia las inmediaciones del hotel donde se hospeda la Selección, se encontraron con una calle completamente bloqueada por un árbol derribado.

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🇦🇷🌳 De San Nicolás a Kansas y de una tormenta a una cábala mundialista.



Siete amigos argentinos que viajaron a Estados Unidos para alentar a la Selección se encontraron con un árbol caído en medio de la calle y decidieron moverlo convencidos de que, si no lo hacían, Argentina… pic.twitter.com/Tasg6CNmru — LaNoticia1.com (@lanoticia1) June 16, 2026

Lo que parecía un simple inconveniente tomó otro rumbo por una ocurrencia de "Pescado". Al ver que el tronco era demasiado pesado para moverlo fácilmente, lanzó una frase que terminó convirtiéndose en una misión para todo el grupo: si no lograban sacar el árbol del camino, Argentina no iba a superar la fase de grupos.

Entre risas, pero también con la cuota de superstición que suele acompañar a los hinchas argentinos, los siete amigos bajaron de la camioneta y comenzaron a empujar. Después de varios minutos de esfuerzo lograron despejar la calle y seguir viaje.

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La secuencia fue grabada y posteriormente difundida por TN desde Estados Unidos. En pocas horas, las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y despertaron todo tipo de comentarios por la particular "responsabilidad" que los argentinos se habían adjudicado para ayudar a la Selección.

Un sueño que tardó años en concretarse

Más allá de la anécdota, el viaje representa una cuenta pendiente saldada para este grupo de amigos de entre 44 y 55 años. Según contaron, durante años intentaron conseguir entradas para distintos mundiales sin éxito.

Esta vez decidieron cambiar la estrategia: primero compraron los tickets para los partidos y después organizaron el resto del viaje. La conquista del Mundial de Qatar 2022 fue el impulso definitivo para animarse a concretar un proyecto que venían postergando desde hacía tiempo.

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Entre los integrantes hay empresarios, médicos, gerentes de empresas, un panadero y un ingeniero. Todos comparten una amistad de décadas y la misma pasión por el fútbol.

Mientras esperan ver en acción a la Scaloneta, ya pueden decir que dejaron su huella en Estados Unidos. Y si Argentina avanza en el Mundial, seguramente más de uno les atribuirá una parte del mérito a aquellos minutos de esfuerzo frente a un árbol caído en Kansas.