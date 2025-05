La desorganización en las auditorías convocadas por Nación a personas con discapacidad sigue generando malestar en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. Este sábado, en San Pedro, volvió a repetirse la postal de largas filas, documentación a cuestas y usuarios tratando de entender cómo seguir el trámite.

El operativo se realiza en los consultorios ubicados en Beaumont 665, donde fueron citadas personas de Baradero para que justifiquen sus condiciones de salud ante la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Esta vez no hubo lluvia ni cancelaciones como la semana pasada, pero sí muchas dudas, malestar y desinformación.

Marta, una vecina de Baradero, relató a LANOTICIA1.COM: “Me llegó la carta documento hace casi un mes. Yo tengo colostomía y sonda vesical definitiva hace 25 años. Es la primera vez que me citan para justificar la pensión. Tuve que hacerme estudios de nuevo, y eso no se consigue en dos días. Hay turnos que demoran un mes o más”.

Las personas convocadas debían presentar estudios médicos actualizados. Una vez dentro, eran atendidas por tres personas, entre ellas un médico que firmaba una constancia de asistencia. Esa constancia, luego, debe ser cargada por los propios beneficiarios en la plataforma de Trámites a Distancia, o presentada en una oficina de ANSES en un plazo de 30 días. En caso de no hacerlo, podrían considerar el trámite “no presentado”.

Otra de las entrevistadas contó: “No sabíamos quiénes nos atendían. No preguntamos porque estábamos nerviosos. Eran todos muy jóvenes. Después supe que uno de ellos era el médico Sebastián Pannunzio. Me firmó el comprobante”.

Yamila, hija de uno de los pacientes, explicó cómo sigue el trámite: “Te dan una constancia firmada por un médico. Después hay que escanear todos los documentos y subirlos en formato PDF a la plataforma. También se puede ir a ANSES, pero con turno. Hay gente que no tiene idea cómo hacer todo esto”.

Los reclamos se repiten. Falta de tiempo para hacer estudios, citas sin mucha información previa, gastos elevados en traslados y miedo a perder la pensión. Aunque se entiende la necesidad de controlar, muchos sienten que no se eligió la mejor manera.

La semana pasada, varias de estas personas fueron convocadas al mismo lugar, pero no fueron atendidas debido al temporal. A pesar del mal estado de la Ruta 9, viajaron igual por miedo a perder la pensión. Pero al llegar, les avisaron que todo había sido reprogramado, sin previo aviso.

“Yo me puedo mover, pero hay otros que no. Y no sabés si te atiende un médico o un administrativo. Eso no puede pasar”, cerró otra de las presentes. Mientras tanto, en distintas ciudades bonaerenses, siguen llegando las cartas y crece la preocupación.