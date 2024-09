Horas de suma tensión se vivieron este martes en el Hipódromo de la capital de la Provincia, en medio de un conflicto gremial entre la Asociación Unificada de Jockeys y Cuidadores de La Plata, ambas facciones pertenecen al mismo grupo y el violento enfrentamiento se originó por diferencias en la medida de fuerza que vienen sosteniendo desde hace semanas.

La gresca se inició en horas del mediodía en el sector del óvalo, donde las discusiones fueron escalando de tal forma que tuvo que acudir personal del Comando de Patrullas y de la comisaría Segunda para contener la situación. Máxime teniendo en cuenta que el Hipódromo se encuentra en una zona muy concurrida de la ciudad, a pocas cuadras de la Estación de Tren.

Cuando los efectivos arribaron al lugar se encontraron con aproximadamente 40 hombres enfrentándose a golpes de puño, y algunos portaban armas blancas y de fuego. Como consecuencia del incidente, dos hombres resultaron baleados y otro apuñalado, mientras que un cuarto fue detenido por la Policía y puesto a disposición de la Justicia. Este último fue aprehendido tras intentar esconderse en un restaurante de la zona.

El arma secuestrada al agresor detenido.

Tras identificarlo y secuestrarle el arma, los agentes lo derivaron a la seccional, donde se iniciaron actuaciones por el delito de "abuso de arma y lesiones". En tanto que los heridos fueron trasladados al hospital con impactos en el muslo izquierdo -ambos- y orificio de entrada, sin salida. Según se indicó en portales locales, se hallan fuera de peligro.

El único detenido por los incidentes.

El origen de la interna gremial: por primera vez en la historia el Hipódromo manda a sus profesionales a hospitales públicos

Según pudo saber LANOTICIA1.COM en diálogo con una periodista de turf que trabaja en el establecimiento, el conflicto gremial se originó porque el Hipódromo perdió el convenio que tenía con el Hospital Español en La Plata, que asistía en caso de que un jockey se accidentara.

“Ese convenio ya no existe porque la provincia no tiene plata. Básicamente, si Nación no baja la plata, la provincia no tiene”, relató la reportera local a este medio y detalló que así lo explicó Mariano Hernán Cowen, quién administra la entidad. En ese marco, algunos jockeys decidieron que continuar sin correr como medida de fuerza, los perjudicaba y fue en ese plano que se dividieron las aguas y se inició el violento enfrentamiento de este martes.

En este contexto, si los jockeys sufren algún accidente, van a parar a un Hospital Público sin contar con prioridad en la atención médica. “No se corre hace tres reuniones, esta sería la cuarta”, detalló la fuente al tiempo que agregó: “Literalmente se perdió un montón de plata no solo en apuestas, o sea, plata que recauda la provincia, sino en ellos mismos, en las montas, los premios que ganan”.

“Los Hipódromos de Palermo y San Isidro tienen convenio con clínicas privadas por ejemplo (Trinidad y Bazterrica). Por primera vez en la historia La Plata mandaría a sus profesionales a hospitales públicos”, concluyó la periodista especializada en turf.

El comunicado del Hipódromo de La Plata luego de los incidentes

Desde el Hipódromo de La Plata repudiamos los hechos de violencia vividos hoy al mediodía en el sector del óvalo producto de una disputa sindical entre miembros de la Asociación Unificada de Jockeys y Cuidadores de La Plata que conduce Matías Ferreyra. Como consecuencia hubo dos heridos de bala y uno de arma blanca.

Hoy por la mañana, desde la Administración se había confirmado la realización de las reuniones programadas, sin embargo y ante la negativa de conversar con el Administrador del Hipódromo, un sector de los involucrados decidió cortar la pista y no dejar correr.

Ante este escenario se dio por suspendida la reunión para preservar a todos los actores de la actividad hípica.

En ese momento, el sector que estaba dispuesto a participar de las carreras y continuar el diálogo con las autoridades, comenzaron a ser agredidos con armas de fuego. Como resultado de ese enfrentamiento, dos personas resultaron heridas de bala en sus piernas y una tercera de arma blanca en su glúteo. Los heridos de bala fueron trasladados al hospital. Gutiérrez y Rossi. Quien disparó fue aprehendido.

Por motivos de seguridad no habrá actividad hípica alguna en el Hipódromo de La Plata hasta nuevo aviso.

El Hipódromo no cierra sus puertas

Vale aclarar que desde la institución insistieron en que lo que queda suspendido son las carreras y vareos, hasta nuevo aviso; pero que las puertas del Hipódromo siguen abiertas. En concreto, comunican que el personal estatal deberá cumplir sus horarios y funciones con normalidad.