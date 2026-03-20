Soledad Martínez en la cumbre del PRO: “Nos han subestimado y volvimos mas fuertes”, dijo la vicepresidenta del partido
Este jueves Mauricio Macri encabezó un encuentro del Consejo Nacional del espacio amarillo en el auditorio de Parque Norte, CABA. El último discurso previo al cierre del ex Presidente estuvo a cargo de Soledad Martínez, Intendenta de Vicente López y vicepresidenta del partido.
En su alocución, Soledad Martínez destacó el compromiso del PRO con un cambio profundo en el país: “Tenemos claro el rumbo: para adelante. Estamos preparados para acompañar, pero también para reemplazar y ser los próximos. Sabemos cómo hacerlo. Nos han subestimado en otros momentos y volvimos más fuertes”.
Además, resaltó la capacidad de los dirigentes que hoy ocupan lugares de gestión: “Ya estuvimos en una situación como la de hoy, donde creían que no podíamos, y siempre hay un denominador común: El orgullo del PRO, que nos tiene firmes y preparados para lo que viene. Y lo que viene es una nueva etapa. El cambio no terminó en la Argentina, todavía queda muchísimo por hacer. Tenemos dirigentes preparados para dar las batallas que hay que dar todos los días”.
“Tenemos que ser nosotros los próximos que podamos definir el destino del país, de cada provincia y municipio de la Argentina. Aguante el PRO, ese orgullo amarillo que nos trajo hasta acá es el mismo que nos va a llevar hacia adelante”, finalizó la Intendenta de Vicente López y segunda al mando del partido amarillo, secundando a Mauricio Macri.
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