En este nuevo capítulo, Soledad Martínez, vicepresidenta del PRO, conversó con Florencia Salvarezza, directora del Instituto de Neurociencia y Educación (INECO), sobre uno de los temas centrales del sistema educativo: La alfabetización.

En el marco del episodio, Martínez analizó la influencia de las decisiones políticas en los procesos de alfabetización, la importancia de evaluar desde los primeros grados y de revalorizar la educación inicial.

“En Argentina estamos mal en alfabetización. En este último tiempo, estamos viendo en datos concretos que muchos chicos de primer a cuarto grado tienen dificultades para leer y escribir, y no comprenden lo que leen en la edad que deberían. Tenemos que romper esa barrera de muchos años de no evaluar. Si no evaluamos es imposible entender qué pasa”, sostuvo la Intendenta.

Y añadió: "Yo insisto siempre que los intendentes podemos hacer mucho más por la educación de nuestras ciudades, para que los chicos aprendan a leer y escribir, podemos estar cerca de las comunidades educativas. Acá en Vicente López intentamos hacerlo”.

Por su parte, Salvarezza, que además es lingüista y especialista en comprensión lectora, explicó: “Argentina pasó de ser el segundo país en lectura al anteúltimo lugar. Nos quedamos con modelos que no enseñan, abandonamos la caligrafía, se dejó de enseñar las letras y sus sonidos porque se piensa que los niños lo van a aprender solos. Y eso es la base de todo: si enseñas las letras en primer grado, en seis meses todos los chicos leen”.

