Tras el asesinato de su hija en un violento intento de robo en La Plata, Marcos Gómez confirmó que comenzará a trabajar en el Estado en proyectos vinculados a la prevención y la seguridad con niños y adolescentes. Su decisión, dijo, está motivada por un solo propósito: "Evitar que haya otra Kim más".

"Tomé la decisión de involucrarme en el Estado. Ya sé por dónde voy a ir", expresó en diálogo con Noticias Argentinas. Según contó, recibió propuestas tanto del gobierno nacional como de la provincia de Buenos Aires: "Los dos me ofrecieron distintos programas para hacer sobre prevención y seguridad con niños y adolescentes".

Gómez adelantó que su tarea comenzará en territorio bonaerense: "Voy a arrancar a trabajar con la provincia de Buenos Aires. No tengo ninguna bandera política, pero Kim era de La Plata y la ciudad le pertenece".

También señaló que busca ser recibido por el Presidente: "Con Javier Milei todavía no me junté, ojalá que me pueda atender. Es lo que estoy intentando hacer. Quiero saber si voy a tener su apoyo como había dicho".

Además de su nuevo rol en el Estado, Marcos Gómez es uno de los impulsores del proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad, una iniciativa que ya fue aprobada en comisiones y será debatida próximamente en el Congreso.

El asesinato de Kim Gómez

Los papás de Kim.

Kim tenía 7 años cuando fue asesinada a fines de febrero en el barrio Altos de San Lorenzo, en La Plata. Delincuentes menores de edad le robaron el auto a su madre, Florencia, y huyeron a pesar de los gritos de auxilio de la niña desde el interior del vehículo. Kim fue arrastrada por al menos 15 cuadras y murió a causa de los severos traumatismos.

Por el crimen hay dos adolescentes detenidos: uno de 17 años, que recibió prisión preventiva, y otro de 14, alojado en un instituto de menores a la espera de definiciones judiciales.