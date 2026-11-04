Axel Kicillof y Máximo Kirchner, que mantienen un enfrentamiento por el armado a nivel nacional, encabezaron una cumbre en La Plata para definir la distribución de cargos partidarios antes del cónclave en el Consejo.

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La reunión fue destacada como “muy buena” y “positiva” En el cristinismo aseguraron que es “buen paso” de cara a lo que viene, respecto al tiempo electoral.

El cónclave justicialista será este miércoles, a las 17.00, en la sede de La Plata, donde Kicillof presidirá la reunión al frente del consejo, con el objetivo formal de cumplir con los requisitos que demanda la vida del partido, entre ellos la convocatoria al congreso para los próximos días.

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En el temario también consta, en los puntos 4 y 5, la autorización de obra “Gaspar Campos” y el análisis de la situación económica, social y política del país.

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