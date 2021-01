El Gobierno nacional lanzó un spot dirigido específicamente a los jóvenes pero también a aquellos que “bajaron la guardia” o banalizar situaciones de cuidado personal y colectivo ante la pandemia. Apunta a generar consciencia para evitar una segunda ola de coronavirus.

La voz en off que recorre el audiovisual es la misma del programa humorístico “Peter Capusotto y su Videos”. Inicia el spot diciendo: "Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio".

"Qué haces con el barbijo, che?, tampoco son tan feo” le dicen en tono irónico a un joven que acaba de llegar a la mesa de un bar.

El audiovisual define a la acción “ciudadana” como aquellas personas que toman precauciones para evitar contagios y se diferencian de otros, que banalizan el impacto del coronavirus.

La narración utiliza la exageración para ponerle clave humorística a situaciones que tras contabilizar un millón y medio de contagios en el país y más de 40 mil muertos, todavía suceden.

"No haga caso a la gilada y sea orgulloso miembro de esta comunidad", indica la voz en off para diferenciar a aquellos que no se cuidan o no protegen al resto y los “ciudadanos” que sí lo hacen.