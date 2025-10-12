La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, protagonizó una nueva polémica tras sus dichos en un canal de streaming libertario. Luego del escándalo tras su cruce con Marcela Pagano en el Congreso, la legisladora volvió a ser tendencia al invitar a subir fotos suyas "en tanga” y hablar del “voto pajín”.

En una entrevista transmitida por el canal Anima Digital, Lemoine buscó despegarse de críticas que circulan en redes sociales. “Dejen de inventarme cosas. Dejen de levantar lo que inventan los kukas”, pidió, mientras los conductores ironizaban sobre imágenes suyas: "Dejen de subir fotos en tanga de Lilia, ya las vimos". En ese momento, la diputada respondió:

“¡Claro! ¡Suban mis fotos en tanga, todo lo que quieran! Porque yo las publiqué, no hay ningún secreto y estaba divina. Ahora estoy con unos kilitos de más, bueno, pero denle. No me molesta”.

🍋🔥 | La diputada Lilia Lemoine habla sobre.... ¿Para esto está chequeado?... la importancia del voto pajín !



"Suban mis fotos en tanga". 🧐@lilialemoine | @Mialygosa | @Animadigital_ok pic.twitter.com/TplrAVxEBx — Mia 🍋 (@Mialygosa) October 11, 2025

“Denle, suban todas las fotos mías que hay. No me molesta. ¿Por qué? Porque el 97% de los hombres argentinos no son gays y no les va a molestar. Y hay un porcentaje que no son misóginos, tampoco les va a molestar. Y hay un porcentaje de mujeres que son sanas mentalmente y tampoco les va a molestar”, insistió la legisladora.

Entre risas, uno de los conductores comentó que “están subestimando el voto pajín”, a lo que Lemoine asintió: “Sí, claro”. Y agregaron: "Nosotros nos reímos pero recordemos que Cinthia Fernández sacó más votos que Guillermo Moreno".

Durante la misma transmisión, Lemoine apuntó contra Juan Grabois, Máximo Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, a quienes acusó de “manejar cajas millonarias” y de “robarle a los pobres”. También mencionó al gobernador Axel Kicillof, cuestionando el financiamiento de la publicidad oficial en medios bonaerenses.

“¿Por qué no ponen el mismo entusiasmo para averiguar de dónde sale la guita para las campañas de Kicillof?”, lanzó Lemoine, al mencionar a tres municipios del Conurbano bonaerense —Moreno, Morón y Merlo— por supuestamente financiar portales afines.

Las declaraciones rápidamente se viralizaron y reavivaron la polémica en torno a la figura de la diputada libertaria, que ya venía de protagonizar un duro enfrentamiento en el Congreso con su par Marcela Pagano, también bonaerense, con quien mantuvo un tenso cruce con insultos y agresiones.

