El sistema SUBE incorporó nuevos medios de pago en las líneas municipales de colectivos que circulan en San Pedro, Ramallo, San Nicolás, Pergamino, Junín y Chivilcoy, ampliando las alternativas para los usuarios del norte de la provincia de Buenos Aires.

Ads

Desde ahora, además de la tarjeta SUBE tradicional, los pasajeros pueden pagar el boleto con tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard, así como también con celulares y relojes con tecnología NFC asociados a esas tarjetas. También se habilitó el pago mediante código QR.

Cómo funciona el nuevo sistema

En el caso de las tarjetas sin contacto o dispositivos con NFC, el pago se realiza apoyando la tarjeta, el celular o el reloj sobre el validador hasta que la pantalla confirme la operación.

Ads

Para pagar con QR, el usuario debe generar el código desde su billetera electrónica y acercarlo al lector ubicado en la parte inferior del validador.

La tarifa y los beneficios

El valor del pasaje es el mismo, independientemente del medio de pago elegido.

Ads

Quienes abonen con la tarjeta SUBE, en su versión física o digital, mantienen los beneficios de la Tarifa Social Federal y los descuentos locales vigentes. Además, sigue disponible la funcionalidad Atributo a Bordo, que permite activar o actualizar descuentos directamente en el colectivo.

Modernización del sistema

La ampliación de medios de pago forma parte del proceso de modernización que impulsa la Secretaría de Transporte de la Nación, junto al Banco Nación y Nación Servicios, la empresa tecnológica del BNA encargada del desarrollo y la administración del sistema en más de 60 localidades del país.