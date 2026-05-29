El gobierno bonaerense aprobó un nuevo cuadro tarifario eléctrico que comenzará a regir desde junio con un impacto final en las boletas de EDELAP, EDEA, EDEN y EDES entre 6% y 11%.

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La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 399/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

Allí se contempla tanto una actualización del precio mayorista de la energía como un ajuste del Valor Agregado de Distribución (VAD). Desde la Provincia atribuyeron la suba a la fuerte reducción de subsidios dispuesta por Nación.

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El impacto en las facturas residenciales dependerá del nivel de subsidio de cada usuario. Según publicó Agencia DIB, el cargo fijo aumentará en dos tramos entre un 6% y 7%, de acuerdo al consumo. Mientras que el cargo variable trepará en torno al 8%, siempre para aquellos usuarios residenciales sin subsidio. En cambio, aquellos que están beneficiados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) tendrán un salto en la tarifa mayor: el cargo fijo trepará en loas dos etapas un 7,5% mientras que el cargo variable de la factura un 11%.

Los nuevos cuadros incorporan los precios estacionales de la energía definidos por la Secretaría de Energía de la Nación para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), junto con los valores de transporte y del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica.

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En los fundamentos de la medida, el gobierno bonaerense recordó que la fijación del precio de la energía y la potencia “es de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional”, por lo que las actualizaciones resueltas por Nación tienen impacto directo sobre las tarifas provinciales.

La resolución también contempla los nuevos criterios establecidos por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) creado por el Decreto nacional 943/2025. Ese esquema mantiene bonificaciones para usuarios residenciales de menores ingresos y fija bloques de consumo subsidiado de hasta 300 kWh mensuales durante los meses de mayor demanda. También abarca a clubes de barrio y entidades de bien público.

Además, la normativa incorpora una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD), del Sobrecosto por Generación Local y del Cargo Transición Tarifaria (CTT), en el marco de la etapa de transición tarifaria vigente en la provincia hasta la realización de una nueva revisión integral del sistema.