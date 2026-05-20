Subsidios al gas: Diputados trata cambios en la Ley de Zona Fría y 77 municipios bonaerenses podrían perder beneficios
El gobierno de Javier Milei busca avanzar en la Cámara baja con una reforma para recortar subsidios al gas. En la provincia de Buenos Aires, el impacto alcanzaría a 77 municipios alcanzados por el régimen vigente.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, encabeza desde las 10.00 la sesión especial donde el oficialismo intentará conseguir la media sanción del proyecto que modifica el esquema de subsidios al gas por zonas frías, además de debatir la denominada “Ley Hojarasca”.
La iniciativa impulsada por La Libertad Avanza apunta a reducir el alcance del beneficio que se amplió en 2021 y que actualmente alcanza a millones de hogares de distintas provincias, incluidos 77 municipios bonaerenses.
Desde el Gobierno nacional argumentan que el esquema actual genera un alto costo fiscal y problemas en la cadena de pagos del sistema energético. “La escasez de fondos y el déficit fiscal han derivado en la falta de pago a distribuidoras y subdistribuidoras”, sostiene el proyecto oficial.
Durante el debate en comisión, la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, defendió la reforma y aseguró que los subsidios deben quedar “exclusivamente para la gente que lo necesita”.
Si la ley avanza, perderían el subsidio alrededor de 1.600.000 usuarios, mientras que unos 1.800.000 continuarían dentro del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), principalmente en la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna.
Qué municipios bonaerenses podrían verse afectados
En la provincia de Buenos Aires, el recorte impactaría especialmente en ciudades del sur bonaerense y la costa atlántica, donde las bajas temperaturas elevan el consumo de gas durante el invierno.
Entre los distritos alcanzados aparecen Bahía Blanca, Necochea, Monte Hermoso, Tres Arroyos y Mar del Plata, entre otros municipios que actualmente tienen descuentos en las tarifas.
Negociaciones y tensión política
En paralelo, el oficialismo negoció a contrarreloj con bloques dialoguistas como el PRO, la UCR e Innovación Federal para garantizar el quórum y conseguir los votos necesarios.
Sin embargo, distintos sectores de la oposición, incluidos legisladores de Fuerza Patria y parte del radicalismo, expresaron reparos sobre la modificación del régimen de Zona Fría, lo que encendió alarmas en la Casa Rosada.
Para sumar apoyos, el Gobierno también abrió negociaciones con gobernadores del norte y centro del país, ofreciendo esquemas de subsidios eléctricos durante el verano para provincias como Jujuy, Catamarca, Misiones, Tucumán, Salta y Santa Fe.
Además del debate por Zona Fría, la Cámara baja también tratará proyectos de la oposición para interpelar al vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades patrimoniales y el uso de bienes del Estado.
Los 77 municipios bonaerenses alcanzados por la ampliación del régimen de Zona Fría son:
- 25 de Mayo
- 9 de Julio
- Adolfo Alsina
- Adolfo Gonzales Chaves
- Alberti
- Ayacucho
- Azul
- Bahía Blanca
- Balcarce
- Benito Juárez
- Bolívar
- Bragado
- Cañuelas
- Carlos Casares
- Carlos Tejedor
- Castelli
- Chacabuco
- Chivilcoy
- Coronel Dorrego
- Coronel Pringles
- Coronel Rosales
- Coronel Suárez
- Daireaux
- Dolores
- Florentino Ameghino
- General Alvarado
- General Alvear
- General Arenales
- General Belgrano
- General Guido
- General Juan Madariaga
- General La Madrid
- General Lavalle
- General Paz
- General Pinto
- General Pueyrredón
- General Viamonte
- General Villegas
- Guaminí
- Hipólito Yrigoyen
- Junín
- Laprida
- Las Flores
- Leandro N. Alem
- Lincoln
- Lobería
- Lobos
- Maipú
- Mar Chiquita
- Monte
- Monte Hermoso
- Navarro
- Necochea
- Olavarría
- Pehuajó
- Pellegrini
- Pila
- Pinamar
- Puan
- Rauch
- Rivadavia
- Rojas
- Roque Pérez
- Saavedra
- Saladillo
- Salliqueló
- Salto
- San Cayetano
- Tandil
- Tapalqué
- Tordillo
- Tornquist
- Trenque Lauquen
- Tres Arroyos
- Tres Lomas
- Villa Gesell
La lista surge de la ampliación de la Ley 27.637 sancionada en 2021.
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