El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, encabeza desde las 10.00 la sesión especial donde el oficialismo intentará conseguir la media sanción del proyecto que modifica el esquema de subsidios al gas por zonas frías, además de debatir la denominada “Ley Hojarasca”.

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La iniciativa impulsada por La Libertad Avanza apunta a reducir el alcance del beneficio que se amplió en 2021 y que actualmente alcanza a millones de hogares de distintas provincias, incluidos 77 municipios bonaerenses.

Desde el Gobierno nacional argumentan que el esquema actual genera un alto costo fiscal y problemas en la cadena de pagos del sistema energético. “La escasez de fondos y el déficit fiscal han derivado en la falta de pago a distribuidoras y subdistribuidoras”, sostiene el proyecto oficial.

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Durante el debate en comisión, la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, defendió la reforma y aseguró que los subsidios deben quedar “exclusivamente para la gente que lo necesita”.

Si la ley avanza, perderían el subsidio alrededor de 1.600.000 usuarios, mientras que unos 1.800.000 continuarían dentro del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), principalmente en la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna.

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#DIPUTADOS| Hay quórum y arranca la sesión convocada por el oficialismo pic.twitter.com/tjOKoCny10 — Sofía Nunes (@Csofianunes) May 20, 2026

Qué municipios bonaerenses podrían verse afectados

En la provincia de Buenos Aires, el recorte impactaría especialmente en ciudades del sur bonaerense y la costa atlántica, donde las bajas temperaturas elevan el consumo de gas durante el invierno.

Entre los distritos alcanzados aparecen Bahía Blanca, Necochea, Monte Hermoso, Tres Arroyos y Mar del Plata, entre otros municipios que actualmente tienen descuentos en las tarifas.

Negociaciones y tensión política

En paralelo, el oficialismo negoció a contrarreloj con bloques dialoguistas como el PRO, la UCR e Innovación Federal para garantizar el quórum y conseguir los votos necesarios.

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Sin embargo, distintos sectores de la oposición, incluidos legisladores de Fuerza Patria y parte del radicalismo, expresaron reparos sobre la modificación del régimen de Zona Fría, lo que encendió alarmas en la Casa Rosada.

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Para sumar apoyos, el Gobierno también abrió negociaciones con gobernadores del norte y centro del país, ofreciendo esquemas de subsidios eléctricos durante el verano para provincias como Jujuy, Catamarca, Misiones, Tucumán, Salta y Santa Fe.

Además del debate por Zona Fría, la Cámara baja también tratará proyectos de la oposición para interpelar al vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades patrimoniales y el uso de bienes del Estado.

Los 77 municipios bonaerenses alcanzados por la ampliación del régimen de Zona Fría son:

25 de Mayo

9 de Julio

Adolfo Alsina

Adolfo Gonzales Chaves

Alberti

Ayacucho

Azul

Bahía Blanca

Balcarce

Benito Juárez

Bolívar

Bragado

Cañuelas

Carlos Casares

Carlos Tejedor

Castelli

Chacabuco

Chivilcoy

Coronel Dorrego

Coronel Pringles

Coronel Rosales

Coronel Suárez

Daireaux

Dolores

Florentino Ameghino

General Alvarado

General Alvear

General Arenales

General Belgrano

General Guido

General Juan Madariaga

General La Madrid

General Lavalle

General Paz

General Pinto

General Pueyrredón

General Viamonte

General Villegas

Guaminí

Hipólito Yrigoyen

Junín

Laprida

Las Flores

Leandro N. Alem

Lincoln

Lobería

Lobos

Maipú

Mar Chiquita

Monte

Monte Hermoso

Navarro

Necochea

Olavarría

Pehuajó

Pellegrini

Pila

Pinamar

Puan

Rauch

Rivadavia

Rojas

Roque Pérez

Saavedra

Saladillo

Salliqueló

Salto

San Cayetano

Tandil

Tapalqué

Tordillo

Tornquist

Trenque Lauquen

Tres Arroyos

Tres Lomas

Villa Gesell

La lista surge de la ampliación de la Ley 27.637 sancionada en 2021.