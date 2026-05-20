Pablo Juliano, diputado nacional de la Unión Cívica Radical oriundo de Necochea pero que desarrolló su carrera política en La Plata, se mostró en desacuerdo con el proyecto de reducción de subsidios energéticos en la Zona Fría.

Ads

“No estoy en nada de acuerdo en este proyecto, en primer lugar porque es una iniciativa anti provincia de Buenos Aires. Más de 90 distritos de la provincia van a quedar afuera de la zona fría que, a su vez, va a ser más chica”, señaló.

Siguiendo ese razonamiento, Juliano enumeró como serán afectados distintos distritos bonaerenses. “260 mil casas en Mar del Plata se van a ver afectadas, otras 117 mil en Bahía Blanca unas 50 mil en Tandil. Este proyecto parte de una idea bastante discriminadora y desconocedora de la realidad que atraviesan un montón de distritos”, afirmó. “En el centro de nuestra provincia se experimentan hasta 40 heladas al año, entre Azul y Tandil", dijo.

Ads

Por otro lado, reconoció que cuando se hizo en su momento la ley de ampliación de la zona fría en 2021 "hubo un criterio desproporcional”.

Asimismo, el diputado radical apuntó que a partir de la sanción de esta ley solamente se subsidiará el precio del gas. “Esta zona fría es menos extensa desde la perspectiva territorial pero también más chica, y a su vez los que queden comprendidos tendrán que afrontar más en su espalda”, criticó.

Ads

“Es terriblemente injusto lo que están haciendo, es un acto descarado de falta de creatividad a la hora de poder tirarle un centro a la Argentina que los pudo votar y confiar”, concluyó, no sin antes cuestionar que se le saquen subsidios a comedores y clubes de barrio.