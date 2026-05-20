Marina Salzmann, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, es la primera dirigente de Marcos Paz que llegó al Congreso nacional y fue una de las oradoras en el debate del proyecto que introduce cambios en el régimen de subsidios para Zona fría.

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“Soy de Marcos Paz, uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires que se va a ver afectado por este cambio en el subsidio de las zonas frías”, dijo al comenzar su breve alocución. A continuación la diputada mostró la factura del servicio de gas de una jubilada. “En el mes de abril pagó 26.600 pesos la boleta de gas, sin el subsidio de zona fría hubiera pagado 45.500 pesos”, indicó.

Salzmann, que representa al Frente Renovador de Sergio Massa, señaló que lo que paga la jubilada del ejemplo “significa el 11 % de sus ingresos” como beneficiaria del haber mínimo. Y aclaró que el mes de abril no es un mes de alta demanda, así que no podría ella acceder al subsidio focalizado.

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“Es el aumento del gas, la luz y el boleto de colectivo y los salarios pisados con techos del 2% el contexto en que debatimos el cambio del régimen de la zona fría. Traje esta factura porque a las decisiones de gobierno y a las leyes que debatimos en este gobierno, hay que ponerles nombre y cara, si este proyecto sale aprobado van a modificar las condiciones de vida de los argentinos”, comentó.

Y agregó: “Los argentinos no somos un número en el Excel del (ministro de Economía) “Toto” Caputo, somos personas de carne y hueso y miles y millones vamos a pagar entre un 30 y un 50 por ciento más de la boleta de gas si esto sale aprobado”.

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“Quieren dar cátedra de equilibrio fiscal, pero de lo único que pueden dar cátedra es de que el ajuste siempre lo pagan los sectores más vulnerables en los gobiernos de derecha en la Argentina”, recalcó.

Asimismo señaló que con estas políticas, “se traslada la ineficiencia de los gobiernos a los usuarios” pero que “hay otra manera” -dijo- porque para evitarlo el estado debería invertir en términos estratégicos “para poder producir y trasladar el gas de forma barata, que es lo que hizo Sergio Massa con el gasoducto Néstor Kirchner. El superávit energético de hoy es gracias al gasoducto que hizo Massa en ocho meses”.

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