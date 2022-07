Empresas o cooperativas proveedoras de los servicios que no figuran en el listado oficial, número de medidor inexistente, titulares de las cuentas con Libreta Cívica o de Enrolamiento en lugar de DNI son algunos de los inconvenientes que han surgido en amplios sectores del país a la hora de buscar mantener los subsidios de energía eléctrica y de gas.

Además, para los adultos mayores, que no cuentan con el acceso a la tecnología que exige el Gobierno, la supuesta solución fue derivarlos a una oficina de Anses, pero en muchos casos deben viajar hasta 200 kilómetros para acceder a una (y sólo tienen un plazo de tres días para realizar el trámite).

La misma suerte tienen aquellas personas que poseen Libreta Cívica o de Enrolamiento. Por lo general, también son personas mayores. Esta situación surge porque el formulario debe completarse sí o sí con DNI.

Lo que no se explica es por qué los jubilados (en su gran mayoría beneficiarios del haber mínimo) no han accedido al subsidio de manera directa, sin obligarlos a realizar engorrosos trámites.

Por otro lado, en ciudades y pueblos del interior del país, los proveedores de luz y gas son pequeñas cooperativas, que no cuentan con la infraestructura comunicacional de las grandes empresas del AMBA. En estos casos, los problemas se multiplicaron. En primer lugar, muchas cooperativas no figuran en los listados provistos por el Gobierno en el formulario (por lo que se debe elegir la opción "otras" y esperar que la operación sea validada por algún funcionario), y, en otro término, en muchas localidades las boletas de luz y de gas no cuentan con la información sobre el número de medidor, requisito necesario para realizar el pedido. Esto ha generado muchos inconvenientes a las pequeñas proveedoras, ya que se han colapsado de consultas.

También vale destacar que, según las cifras oficiales, muchísimos usuarios, en la primera etapa de inscripción (que contemplaba a las personas con DNI terminado en 0, 1, y 2) no han realizado la solicitud, por lo que se prevé que no han recibido la debida información y, por consiguiente, habrá una explosión de reclamos cuando comiencen a llegar las facturas sin los subsidios con enormes aumentos.