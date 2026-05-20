Nicolás Massot, de Encuentro Federal, manifestó que no acompañará el dictamen del oficialismo sobre el proyecto de subsidios energéticos, que implica una retracción de la conocida “Zona fría” al régimen anterior.

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El legislador opositor señaló que “no parece razonable es que si estamos hablando de un régimen asociado al frío, no haya en ningún lado un criterio de cómo ir graduando el peso del subsidio asociado a la temperatura”.

“Es una oportunidad totalmente desperdiciada que por el apuro, el atropello, las ganas de tapar algunas cuestiones con discusiones acá adentro, no nos tomemos el tiempo necesario para darle a esto una salida más efectiva, fiscalmente más responsable, y mucho más importante aún, más justa”, puntualizó.

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El diputado también apuntó sobre los “yerros energéticos” en el kirchnerismo, como las tarifas congeladas. “La política de subsidios del 2004 en adelante, que parecía iba a sostenerse en ad eternum, desalentó la inversión de la distribuidoras. Eso trajo veranos recurrentes con cortes programados y cacerolazos de vecinos”, señaló.

Por otro lado, Massot mencionó “asimetrías” en los artículos sobre la condonación de la deuda de las distribuidoras eléctricas con Cammesa, la empresa que coordina la generación, el transporte y la distribución de electricidad en el país, y diferenció entre quienes cumplieron y los que no.

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