El intendente de Escobar fue consultado por la interna que vive el partido a nivel nacional y se mostró claramente en contra, al respecto analizó que la discusión no le parece mala, pero repudió que estuviera centralizada en personas y no en proyectos políticos.

“La verdad es que yo he dicho en varios lugares que hay una pelea por una birome que cada vez tiene menos tinta y que se aleja de los problemas de la gente, y eso es gravísimo”, declaró Ariel Sujarchuk en una entrevista brindada este lunes a Radio con Vos.

“Y que creo que en vez de tratar discusiones estériles hay que re-discutir cómo volvemos a proponer a la sociedad temas de lo que está hablando la gente”, añadió al tiempo que aseguró: “A mi gusto, muchos temas quedaron vintage y esencialmente fuera de cómo te volvés una alternativa seria al actual oficialismo”.

En esa línea analizó: “Creo que la discusión no es mala, salvo cuando se hace pública, y cuando termina siendo una discusión de personas y no de ideas. Porque si vos me decís acá están proponiendo algo, y los otros subconjuntos proponen B, Z o A prima, bueno; entonces estás en las distintas miradas estratégicas, ideológicas y doctrinarias”.

Y continuó: “Pero la verdad es que la pregunta que se están haciendo es quién va a tener la birome para escribir la próxima lista. Entonces se discute por la birome que, si seguimos en este marco, cada vez tiene menos tinta. Yo prefiero agarrar los temas de la gente”.

Asimismo evaluó: “Esto de las taser es una propuesta muy provocativa, que es comprar armas no letales para defender a los vecinos, y yo estoy muy lejos de la derecha. Ahora, la pregunta es: Cuándo el peronismo va a tener una propuesta clara de seguridad y debatir los problemas que tenemos los bonaerenses que es donde yo estoy gobernando. Esa es la discusión que tenemos que dar”.

“Y quien lleva adelante la conducción de este municipio, derrotó al fascismo, tiene una relación con los organismos de derechos humanos. De hecho, la presidenta de la Comisión de Seguridad en mi Concejo Deliberante es hija desaparecidos”, aclaró.

“O sea, nosotros tenemos claro qué defendemos, a quién defendemos, cuáles son nuestros intereses y cuáles son nuestros límites también”, remarcó el intendente de Escobar.

En cuanto a materia de Justicia Social aseguró: “Lo mismo tiene que ver con la innovación. El peronismo tiene que defender a los trabajadores, pero también a los trabajos del futuro. Toda la revolución digital va a hacer una reconversión laboral enorme. Bueno, se van a caer empleos y se van a generar nuevos empleos”.

Y subrayó: “El peronismo tiene que representar los empleos del futuro, que ya son parte de este presente. Ese es el principal futuro, porque sino, nos quedamos vintage”.

Y explicó: “¿Qué es vintage? Hablar siempre de los problemas del pasado o de las cosas que hicimos bien y mal en el pasado en vez de pensar qué vamos a hacer a partir de los próximos trios de gobierno”, en referencia a los poderes nacional, provincial y municipal.