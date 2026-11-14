El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles (Unión por la Patria), lanzó fuertes cuestionamientos contra los gobiernos nacionales por la falta de inversiones nacionales en infraestructura.

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En ese sentido, el bahiense recordó que dejaron inconclusa la obra del Paso Urbano y sorprendió al incluir entre los responsables al expresidente Alberto Fernández, además del actual mandatario Javier Milei. “Alberto Fernández es otro que cagó a Bahía y el actual gobierno también”.

En paralelo, confirmó que el Municipio prevé comenzar durante la primera semana de diciembre los trabajos de reparación en El Cholo. Susbielles explicó que la obra de reparación ya fue licitada y adjudicada, y que tendrá un plazo estimado de 180 días, aunque el objetivo municipal es reducir los tiempos de ejecución.

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En declaraciones a La Brújula 24, el jefe comunal repasó la historia de incumplimientos en torno a una infraestructura clave para la circulación de la ciudad. Allí recordó que durante la presidencia de Mauricio Macri la obra debía entregarse con un avance del 58%, pero apenas había alcanzado el 12%. Posteriormente, durante el mandato de Fernández, los trabajos llegaron al 44%, aunque tampoco se completaron. “Soy coherente, no digo una cosa para uno y otra cosa para otro”, planteó el intendente al justificar sus críticas hacia ambas administraciones.

Susbielles incluso contó que, cuando asumió al frente del Municipio, recibió sugerencias de dirigentes provinciales para colocar un cartel que responsabilizara al Gobierno nacional por el abandono de la obra. Sin embargo, decidió no hacerlo. “Si Vialidad hubiera sido parte del Conurbano bonaerense, El Cholo estaría terminado y Alberto le hubiese metido como un campeón y la habría terminado, pero El Cholo no se terminó”, disparó.

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La intervención en El Cholo obligará a organizar desvíos de tránsito debido al importante caudal vehicular que circula diariamente por el sector. Para Susbielles, el estado actual del Paso Urbano representa un problema tanto por las condiciones de seguridad como por los daños que provoca en los vehículos y la imagen que proyecta de la ciudad.

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