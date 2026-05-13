El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba) renueva este miércoles su conducción provincial en una elección signada por la ausencia del histórico dirigente Roberto Baradel como candidato.

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Son tres las listas que disputarán por el nuevo mandato al frente del gremio mayoritario de docentes en territorio bonaerense. Una la encabeza María Laura Torre, por el sector de Baradel; hay otra del trotskismo que lidera María Elisa Salgado (Multicolor, conduce el Suteba de Tigre); y una tercera, con Myriam Marinozzi (Azul y Blanca, referenciada en el Partido Comunista Revolucionario, del Suteba Berazategui).

Torre es la actual secretaria adjunta del sindicato y una de las dirigentes de confianza de Baradel, quien preside la entidad desde 2004.

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Baradel apoya la lista de María Laura Torre

El gremialista, de 58 años, ha sido preceptor en escuelas públicas de Valentín Alsina y Lomas de Zamora, se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y comenzó su carrera gremial cuando era docente en Lomas.

Pese a su anuncio, Baradel no se retirará de la actividad sindical ya que mantiene su rol como secretario general adjunto de Ctera, el sindicato docente nacional, y como secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, la central obrera alterna a la CGT.

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Los afiliados elegirán en estos comicios el Consejo Ejecutivo Provincial, integrado por 67 miembros titulares, de los cuales 39 integrarán el Secretariado Ejecutivo, 13 el Secretariado de Niveles y Modalidades de la Educación y 10 serán Vocales Titulares. La convocatoria también abarca la totalidad de los cargos de todos los Consejos Ejecutivos de Seccional.