El primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria, Jorge Taiana, emitió su voto en el colegio María Santísima de la Luz, ubicado en Miguel Azcuénaga 1870, en Vicente López, donde tiene domicilio registrado. Al salir de la cabina de votación, sin querer protagonizó un blooper al mostrar parte de la boleta cuando intentaba acomodarse sus anteojos.

Tras sufragar, Taiana se mostró optimista sobre la participación electoral: “Seguramente sí, porque en general las votaciones nacionales tienen mayor participación que las provinciales. Aunque las de medio término suelen tener menos votos que las presidenciales, esperamos una buena concurrencia”, señaló.

El excanciller también se refirió a la fiscalización: “Hablé ayer con nuestros equipos y no han tenido problemas para fiscalizar todas las mesas. Tenemos un esquema bastante aceitado que funcionó de manera eficiente en las elecciones del 7 de septiembre, y hoy se va a repetir”, aseguró.

Sobre el uso de la Boleta Única de Papel, que se implementa por primera vez a nivel nacional, Taiana reconoció que podría presentar desafíos: “Teóricamente es más sencillo porque es una sola boleta, pero hay que ver cómo lo maneja la gente. En la provincia de Buenos Aires es más fácil porque se vota sólo diputado nacional, a diferencia de Capital, donde se eligen dos cargos”, explicó.

Finalmente, el candidato comentó cómo seguirá su jornada: “Después del voto, voy a estar en mi casa, almorzar y seguir de cerca los resultados. Hacia las seis de la tarde iré a La Plata para el cierre y el seguimiento en el búnker. Esperamos tener indicios sobre la marcha de la votación hacia las nueve”, concluyó.

