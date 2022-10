Los familiares de los estudiantes de un complejo educativo del Barrio Arco Iris denuncian que los alumnos son agredidos por otros jóvenes del barrio. Cortaron la calle y piden medidas a las autoridades.

“Hace rato que viene pasando, hace un año y medio, primero las motos haciendo ruido, después jóvenes que se cuelgan de la ventana de la escuela, es gente del barrio, que molestan a los que están estudiando. Y los que están adentro les dicen que se bajen de la reja, y a la salida los golpean, y mal. Hace un mes, aproximadamente, se metieron por la reja de primaria, y llegaron al patio de secundaria, hubo que llamar a la ambulancia, y se lo llevaron detenido”, dijo uno de los padres a la radio 89.1.

El padre explicó: “No sé quiénes son, son todos familiares y viven todos en el mismo lugar. Ayer se desbando todo. El día anterior uno de los pibes de adentro, les dijeron no molesten. Y los de afuera lo querían agarrar en la puerta. El jueves hubo piedras. Vinieron de la comisaria cuarta y no pasó nada. Algunos padres, yo inclusive hice la denuncia en comisaría tercera, expuse lo que pasa, pero no sirve de nada. Dentro de la escuela está asegurado, el problema es a la salida o cuando van a la escuela para que no tengan problemas”.

“Son muy violentos, no pensé nunca ver esto en Tandil, acá nos conocemos todos. Las familias, nos conocemos todos. No podemos creer esto que está pasando. A una cuadra del colegio, hubo terrenos vendidos vinieron familias se manejan en forma agresiva, y no es la forma en que nos criaron nuestros padres y criamos a nuestros hijos”, aseveró.

Finalmente, adelantó que “si no tenemos respuesta, no descartamos tomar otras medidas, cortar la ruta, no lo descartamos”.