El municipio de Tandil habilitó la posibilidad de abrir hoteles o alojamientos turísticos para personas afectadas a tareas exceptuadas como forma de reactivar el sector que se encuentro parado. Esta alternativa turística ya se aplicó en Olvarría.

“Es para personas que vengan de afuera, que necesiten alojamiento, que estén exceptuadas por actividad esencial, con permiso de circulación”, aclaró el director de Turismo, Rodrigo Inza.

El funcionario explicó que están armando un registro para informar a la Dirección de Inspección que establecimientos estarán funcionando. “No quiero poner una fecha, pero será en los próximos días. Cuanto antes lo podamos hacer, mejor”, aclaró

No se pueden ocupar espacios comunes. “Se puede ofrecer dentro del alojamiento el servicio de gastronomía, pero no en el salón, sino a la habitación. Los espacios comunes no están habilitados. El protocolo es especifico en esas cuestiones”, explicó el funcionario.