El Municipio de Tapalqué y los gremios municipales mantuvieron una nueva reunión paritaria, en la que el Ejecutivo ofreció una suba salarial del 1,9%. Las representantes sindicales la rechazaron por insuficiente, pero el Departamento Ejecutivo comunicó que igualmente otorgará el incremento.

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La reunión marca la continuidad del diálogo que las partes vienen manteniendo. En septiembre, ATE Azul–General Alvear–Tapalqué había enviado una nota al intendente Gustavo Cocconi (PJ) para pedir de forma urgente la apertura de paritarias, tras el anuncio de un aumento salarial que, según el gremio, no se discutió con las entidades sindicales.

Los representantes del Ejecutivo expusieron que la comuna “continúa con una situación económica difícil”. Sin perjuicio de ello, dijeron que, como se publicó el índice de inflación que se viene siguiendo, ofrecían un incremento del 1,9%, que “se ajusta al índice mencionado”.

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Las representantes sindicales manifestaron que no estaban de acuerdo con el incremento “por ser insuficiente”. Después de un intercambio, el Ejecutivo comunicó que el aumento igualmente será otorgado a los trabajadores con el dictado del acto administrativo correspondiente.

Según informó Séptima sección, la representante de ATE propuso que el área de Recursos Humanos haga una valoración de la incidencia que tendría acceder a los premios que el gremio pidió incorporar al Convenio Colectivo para las personas que acumulan 25 y 30 años de antigüedad. También solicitó que se revean las categorías de quienes están a 36 meses de jubilarse, y el Ejecutivo respondió que ya se está trabajando en ese punto.

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Las representantes de AEOM solicitaron que se analice incorporar al convenio colectivo la prioridad de ingreso para los familiares de trabajadores municipales que cesen en sus funciones por causas no disciplinarias, cuando el cargo deba cubrirse. Además, solicitaron analizar su petición de remunerar adecuadamente los rubros de puntualidad, presentismo y bonificación por títulos.

Por el Municipio estuvieron el secretario de Gobierno, Javier Lupori; el contador general, Diego Rahal; el subsecretario de Gobierno, Gustavo Aguilera; Marcelo Aristegui; y el asesor jurídico, Roberto Davila. En representación de los trabajadores participaron Irma Vasquez, Nanci Bautista y Laura Yuge (AEOM); Andrea Garcete (ATE); y Carmen Juárez (UPCN).